Норвегія приєдналася до рішення ЄС, G7 та Австралії про стелю цін на російську нафту

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Норвегії.

У повідомленні йдеться, що мета заходу полягає у зменшенні доходу Росії від продажу нафти третім країнам, а отже – зменшення її здатності фінансувати війну в Україні, що порушує міжнародне право.

"Норвегія продовжує підтримувати ЄС та інших союзників у плані санкцій проти Росії для того, щоб і далі чинити тиск на уряд країни й тих, хто його підтримує", – зазначила глава норвезького МЗС Аннікен Гуїтфельдт.

МЗС Норвегії нагадує, що раніше Осло приєдналося до санкцій ЄС, які з 5 грудня передбачають заборону імпорту, купівлі й перевезення російської нафти. Водночас із запровадженням граничної ціни були внесені деякі зміни, аби дозволити деякі послуги для нафти з Росії, яка продається за ціною, нижчою від встановленої "стелі".

Відзначимо, наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель. Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Нагадаємо 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

4 грудня Угорщину звільнили від застосування ліміту цін на нафту після переговорів з Європейським Союзом. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що таким рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу.

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