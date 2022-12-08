Норвегія приєдналася до рішення ЄС, G7 та Австралії про стелю цін на російську нафту
Норвегія запровадила граничну ціну на російську нафту, що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель відповідно до рішення Європейського Союзу та країн "Групи семи"
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Норвегії.
У повідомленні йдеться, що мета заходу полягає у зменшенні доходу Росії від продажу нафти третім країнам, а отже – зменшення її здатності фінансувати війну в Україні, що порушує міжнародне право.
"Норвегія продовжує підтримувати ЄС та інших союзників у плані санкцій проти Росії для того, щоб і далі чинити тиск на уряд країни й тих, хто його підтримує", – зазначила глава норвезького МЗС Аннікен Гуїтфельдт.
МЗС Норвегії нагадує, що раніше Осло приєдналося до санкцій ЄС, які з 5 грудня передбачають заборону імпорту, купівлі й перевезення російської нафти. Водночас із запровадженням граничної ціни були внесені деякі зміни, аби дозволити деякі послуги для нафти з Росії, яка продається за ціною, нижчою від встановленої "стелі".
Відзначимо, наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель. Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.
- Нагадаємо 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
- А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
- 4 грудня Угорщину звільнили від застосування ліміту цін на нафту після переговорів з Європейським Союзом. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що таким рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".
- 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу.
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