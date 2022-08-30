Окупанти заявляють, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС розрахована лише на один день

Про це повідомив "Интерфаксу" голова окупаційної адміністрації регіону Євген Балицький.

"Програма візиту розрахована на один день. Вони повинні за один день подивитися роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися. Поки заявлено (мета місії - ІФ) - "ознайомитися з роботою станції". ", - сказав Балицький.

Він уточнив, що, за планом, делегація заїде на підконтрольну РФ територію через Василівку неподалік лінії зіткнення і одразу вирушить до Енергодару. "Вони повинні надвечір (того ж дня - ІФ) вже виїхати, у світлий час доби", - зазначив "глава" регіону.

Балицький припустив, що експерти оглянуть два працюючі реактори, сховище відходів та систему охолодження. Також окупанти планують показати їм результати "обстрілів" з боку України.

Балицький зазначив, що учасники місії МАГАТЕ не йдуть на контакт із окупаційною місцевою владою.

"Я планую поїхати і зустріти делегацію. Якщо тільки вони хочуть, щоб ми їм усе показали. Бо поки що, на жаль, вони з нами в комунікацію не вступають і нам жодних листів не пишуть. І проїзд свій вони з нами поки що ніяк не узгоджують". Тому чекати, що вони будуть готові до зустрічі зі мною... Ми напрошуватися теж не будемо. Зробимо, що можемо, а там – будь що буде", - сказав Балицький.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

30 серпня у CNN повідомили, що члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва.

Перед поїздкою місії на Запорізьку АЕС з очільником МАГАТЕ Гроссі зустрівся Зеленський. Він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb