English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти заявляють, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС розрахована лише на один день

Окупанти заявляють, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС розрахована лише на один день

30 серпня, 2022 вiвторок
23:13
війна з Росією Енергодар, Запорізька АЕС

Програма місії МАГАТЕ на АЕС в Енергодарі на підконтрольній РФ частині Запорізької області розрахована на один день

Про це повідомив "Интерфаксу" голова окупаційної адміністрації регіону Євген Балицький.

"Програма візиту розрахована на один день. Вони повинні за один день подивитися роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися. Поки заявлено (мета місії - ІФ) - "ознайомитися з роботою станції". ", - сказав Балицький.

Він уточнив, що, за планом, делегація заїде на підконтрольну РФ територію через Василівку неподалік лінії зіткнення і одразу вирушить до Енергодару. "Вони повинні надвечір (того ж дня - ІФ) вже виїхати, у світлий час доби", - зазначив "глава" регіону.

Балицький припустив, що експерти оглянуть два працюючі реактори, сховище відходів та систему охолодження. Також окупанти планують показати їм результати "обстрілів" з боку України.

Балицький зазначив, що учасники місії МАГАТЕ не йдуть на контакт із окупаційною місцевою владою.

"Я планую поїхати і зустріти делегацію. Якщо тільки вони хочуть, щоб ми їм усе показали. Бо поки що, на жаль, вони з нами в комунікацію не вступають і нам жодних листів не пишуть. І проїзд свій вони з нами поки що ніяк не узгоджують". Тому чекати, що вони будуть готові до зустрічі зі мною... Ми напрошуватися теж не будемо. Зробимо, що можемо, а там – будь що буде", - сказав Балицький.

  • 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
  • 30 серпня у  CNN повідомили, що члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва.  
  • Перед поїздкою місії на Запорізьку АЕС з очільником МАГАТЕ Гроссі зустрівся Зеленський. Він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ядерна безпека
Запорізька АЕС
Читайте також:
27 серпня, 2022 субота
Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.4
    Продаж 40.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
30 серпня
23:18
Ексклюзив
Микола Княжицький
Закон про медіа виписаний недосконало, нам доведеться його виправляти, - нардеп Княжицький
23:06
Естонія
"Важливо збільшити швидкість надання військової допомоги Україні": Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС
23:04
Дитсадок “Entdeckerland”
У Німеччині була спроба підпалу дитсадка, у який ходять діти з України
22:43
Північний потік газ
Профілактичний огляд. Газпром зупинить роботу Північного потоку з 31 серпня по 3 вересня
22:40
Крістін Ламбрехт
Ми досягаємо меж. У МЗС Німеччини кажуть, що вичерпали склади зброї для постачання в Україну
22:28
"Сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу": Зеленський прокоментував ситуацію на ЗАЕС
22:15
Газпром
Газпром припинив постачання газу до Франції
22:07
Аналітика
Сергій Згурець
Ракети HARM розчищають небо для роботи нашої авіації, а на Півдні ЗСУ влучають по ворожих цілях так гучно, що наслідки видно навіть з космосу. Колонка Сергія Згурця
21:58
Новий реактивний байрактар
Виробник Bayraktar презентував новий реактивний безпілотник, який виготовлятимуть в Україні
21:50
Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції
Санкції проти РФ та місія МАГАТЕ: Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції
21:50
ракетні удари
В окупованому Бериславі на Херсонщині вибухають військові склади росіян
21:40
Михайло Подоляк
"Для України життя громадян – безумовний пріоритет": Подоляк заявив про розробку евакуаційних маршрутів для мешканців Криму на час деокупації
21:31
Богдан Ауреску
Ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії, - глава МЗС Румунії
21:25
Хімлабораторія
Німецьку фірму запідозрили у постачанні в Росію компонентів для бойової отрути Новічок
21:23
Сергій Марченко
$4,6 млрд. У серпні Україна отримала рекордний місячний обсяг зовнішньої фінансової допомоги
21:03
Одеса
ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до списку Світової культурної спадщини
20:59
Армія Тайваню вперше відкрила вогонь по китайських безпілотниках
20:39
США та Україна
У Байдена розповіли, що надана Україні зброя призначена для контрнаступу на Півдні, - CNN
20:38
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:28
Андрій Наумов
У МЗС Сербії повідомили, що ніхто не вимагав від них екстрадиції ексзаступника голови СБУ генерала Наумова
20:25
Херсон
Прорив ЗСУ та оточення окупантів може призвести до колапсу армії РФ на Херсонщині, - британський експерт
20:25
У ЄС обговорюють можливість звільнення від візових обмежень росіян віком до 25 років, – ЗМІ
20:16
шенгенська віза шенген
Нідерланди підтримують заборону видачі росіянам туристичних віз, - міністр
20:16
Олексій Арестович
Офіс президента надав списки радників: в одному з переліків є Арестович
20:13
Дмитро Медведєв
Медведєв закликав ЄС не зволікати із забороною віз для росіян
19:44
ЛНР
"Українська мова - штучна", а "війна завершиться звільненням від бандерівців": в ОРДЛО підготували вказівки щодо пропаганди в школах
19:40
Зеленський та очільник МАГАТЕ Гроссі
Зеленський зустрівся з очільником МАГАТЕ Гроссі перед поїздкою місії на Запорізьку АЕС
19:34
Північний потік газ
"Росія використовує газ як зброю": міністерка енергетики Франції прокоментувала скорочення постачань від Газпрому
19:14
Євген Козловський
В Україні ліквідували командира роти російських розвідників, - офіцер ЗСУ Штефан
19:05
Ілюстративне зображення евакуації
На Запоріжжі росіяни обстріляли евакуаційну автоколону мирних жителів, - Іван Федоров
18:57
Ярослав Юрчишин
Кошти від активів РФ на 28 млрд грн, про конфіскацію яких заявив Зеленський, не надійшли до скарбниці, - нардеп Юрчишин
18:55
Маріупольці
В окупованому Маріуполі містяни здійняли бунт через нестачу гумдопомоги від Червоного Хреста, - радник мера
18:52
Україна взяла участь у Лісабонському книжковому ярмарку
У статусі почесного гостя: Україна взяла участь у Лісабонському книжковому ярмарку
18:45
соняшникова олія
Україна і Польща розроблятимуть проєкт трубопроводу для відправки рослинної олії до порту Гданська
18:43
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
Прихована мобілізація зазнає невдач. Ставка в армії РФ зроблена на найманців, - Генштаб ЗСУ
18:16
ураження Антонівський міст
Російські підрозділи повністю відрізані від постачання озброєння і особового складу з Криму та лівобережжя Херсонщини, - очільник ОВА
18:13
радіація
Для захисту від радіації: ЄС передав Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію
18:07
окупанти
На Харківщині окупаційна "влада" змушує приводити дітей до шкіл 1 вересня й погрожує забирати їх із сімей у разі відмови
18:02
окупант
Перейшли на бік окупантів: трьом експоліцейським з Донеччини оголосили підозри в колабораціонізмі
17:54
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
ЗСУ почали пом'якшування ворожих позиції на Півдні перед рішучим ударом, - офіцер бригади ім. Богуна Березовець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV