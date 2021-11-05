“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради
Сьогодні парламент планує розглянути питання про відсторонення співголови “Європейської солідарності” від участі у 5 пленарних засіданнях
5 листопада Верховна Рада має намір розглянути питання про позбавлення Ірини Геращенко від участі у 5 пленарних засіданнях парламенту.
Про це повідомила сама народна депутатка.
Підставою для цього стали висловлювання Геращенко ще у вересні 2019 року, коли вона, виступаючи із трибуни Верховної Ради, порівняла “Слуг” із “зеленими чоловічками”.
“Це прекрасно! На вимогу “Європейської Солідарності”, яку я озвучила в присутності Зеленського, негайно виконати рішення регламентного комітету і відсторонити Третьякову від 5 пленарних засідань, мені прилетіла отвєтка.
Слуги дістали з закромів свою дворічної давності погрозу, рішення регламентного комітету від вересня 2019 року ( за яке й голосували тільки слуги), коли я перша назвала речі своїми іменами, що парламент захопили зелені - зелені чєловєчкі.
І завтра … планують відсторонити мене від 5 засідань. Що я можу сказати, довбури”, - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
Народний депутат України Микола Княжицький вважає дурістю, невихованістю і дріб’язковістю “Слуги народу” усунути від засідань Ірину Геращенко.
“Зелені чоловічки” - це особи без честі, совісті , принципів для яких головне- сила, а не закон. Тому порівняння Ірини , висловлене два роки тому абсолютно точне і справедливе. Тільки «зелені чоловічки» можуть через помсту протизаконно ізолювати одного з лідерів опозиції за справедливе порівняння дворічної давнини.
Звичайно, це ознака елементарної дурості, невихованості, дріб‘язковості. Вони такими діями собі шкодять. Біда в іншому- вони щодня шкодять Україні”, - переконаний він.
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