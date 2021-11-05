“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради

5 листопада Верховна Рада має намір розглянути питання про позбавлення Ірини Геращенко від участі у 5 пленарних засіданнях парламенту.

Про це повідомила сама народна депутатка.



Підставою для цього стали висловлювання Геращенко ще у вересні 2019 року, коли вона, виступаючи із трибуни Верховної Ради, порівняла “Слуг” із “зеленими чоловічками”.



“Це прекрасно! На вимогу “Європейської Солідарності”, яку я озвучила в присутності Зеленського, негайно виконати рішення регламентного комітету і відсторонити Третьякову від 5 пленарних засідань, мені прилетіла отвєтка.

Слуги дістали з закромів свою дворічної давності погрозу, рішення регламентного комітету від вересня 2019 року ( за яке й голосували тільки слуги), коли я перша назвала речі своїми іменами, що парламент захопили зелені - зелені чєловєчкі.

І завтра … планують відсторонити мене від 5 засідань. Що я можу сказати, довбури”, - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.



Народний депутат України Микола Княжицький вважає дурістю, невихованістю і дріб’язковістю “Слуги народу” усунути від засідань Ірину Геращенко.



“Зелені чоловічки” - це особи без честі, совісті , принципів для яких головне- сила, а не закон. Тому порівняння Ірини , висловлене два роки тому абсолютно точне і справедливе. Тільки «зелені чоловічки» можуть через помсту протизаконно ізолювати одного з лідерів опозиції за справедливе порівняння дворічної давнини.

Звичайно, це ознака елементарної дурості, невихованості, дріб‘язковості. Вони такими діями собі шкодять. Біда в іншому- вони щодня шкодять Україні”, - переконаний він.

