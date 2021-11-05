Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна політика “Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради

“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради

5 листопада, 2021 п'ятниця
08:26
політика Ірина Геращенко

Сьогодні парламент планує розглянути питання про відсторонення співголови “Європейської солідарності” від участі у 5 пленарних засіданнях

5 листопада Верховна Рада має намір розглянути питання про позбавлення Ірини Геращенко від участі у 5 пленарних засіданнях парламенту.

Про це повідомила сама народна депутатка.

Підставою для цього стали висловлювання Геращенко ще у вересні 2019 року, коли вона, виступаючи із трибуни Верховної Ради, порівняла “Слуг” із “зеленими чоловічками”.

“Це прекрасно! На вимогу “Європейської Солідарності”, яку я озвучила в присутності Зеленського, негайно виконати рішення регламентного комітету і відсторонити Третьякову від 5 пленарних засідань, мені прилетіла отвєтка.

Слуги дістали з закромів свою дворічної давності погрозу, рішення регламентного комітету від вересня 2019 року ( за яке й голосували тільки слуги), коли я перша назвала речі своїми іменами, що парламент захопили зелені - зелені чєловєчкі. 

І завтра … планують відсторонити мене від 5 засідань. Що я можу сказати, довбури”, - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.


Народний депутат України Микола Княжицький вважає дурістю, невихованістю і дріб’язковістю “Слуги народу” усунути від засідань Ірину Геращенко.

“Зелені чоловічки” - це особи без честі, совісті , принципів для яких головне- сила, а не закон. Тому порівняння Ірини , висловлене два роки тому абсолютно точне і справедливе. Тільки «зелені чоловічки» можуть через помсту протизаконно ізолювати одного з лідерів опозиції за справедливе порівняння дворічної давнини. 

Звичайно, це ознака елементарної дурості, невихованості, дріб‘язковості. Вони такими діями собі шкодять. Біда в іншому- вони щодня шкодять Україні”, - переконаний він.
 

  • 8 жовтня 2021 року представник фракції "За Майбутнє" Ігор Палиця заявив з трибуни ВР, що нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова "одним ворогом стало менше". Це викликало обурення у сесійній залі парламенту.
  • Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.
  • Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що причини смерті народного депутата Антона Полякова встановить розтин, який відбудеться у найближчі години.
  • Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.
  • Цивільна дружина Полякова - народна депутатка Анна Скороход твердить, що її чоловіка вбили.

    Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Верховна Рада
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
Геращенко
Читайте також:
3 листопада, 2021 середа
"Низький вам уклін, ми єдиний народ": учасниця мітингу антивакцинаторів подякувала росіянам за грошову підтримку
Тибо Куртуа и Андрей Лунин
2 листопада, 2021 вiвторок
Зірковий футболіст назвав головну причину, чому Лунін не грає в "Реалі"
4 листопада, 2021 четвер
"Ви - головний зрадник в країні": Лерос з трибуни Ради показав Зеленському середній палець (фото, відео)
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.11
    Купівля 26.11
    Продаж 26.34
  • EUR
    Купівля 30.08
    Продаж 30.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
5 листопада
10:49
коронавірус
У 15 регіонах України перевищено показники завантаженості COVID-ліжок із киснем
10:40
АВВА
Уперше за 40 років паузи: гурт ABBA випустив новий альбом
10:29
Кабмін призначив тимчасового голову Державної екологічної інспекції
10:11
туман
Україну накриє туман: якою буде видимість
10:09
Китай космос
Китай запустив супутник науки про Землю
09:32
Сергій Шаптала
Генштаб ЗСУ: На використанні "Байрактарів" на Донбасі не зупинимося
09:31
НБУ
НБУ розробив єдину ідентифікацію учасників фінансового ринку: що це дасть
09:15
Затор
У роботі громадського транспорту Києва стався збій: утворилися затори
09:03
курс долара
Офіційний курс: долар на кінець тижня знизився в ціні
08:56
Ірина Венедіктова
В Україні від початку року понад 30 неповнолітніх стали винуватцями ДТП
08:41
AstraZeneca
У Канаді планують робити щеплення третьою дозою COVID-вакцини людям від 12 років
08:28
коронавірус
В Україні за минулу добу зафіксували понад 26 тис. випадків коронавірусу
07:50
Віталій Малахов
Помер відомий український режисер Віталій Малахов
07:49
ООС
Доба у зоні ООС: окупанти дев’ять разів порушили "тишу", стріляли із забороненої зброї
07:27
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти на Донбасі розмістили за лініями відведення броньовані авто, гаубиці й танки, – ОБСЄ
07:06
Життя навстоячки, страчене покоління, щастя в купі гною – 5 книг, які (не) варто читати восени
2021, четвер
4 листопада
23:59
Інфографіка
"Зоря" - ЦСКА
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 4-го туру
23:03
Стойчо Младенов
Я почуваюся пограбованим, - тренер ЦСКА не стримав емоцій після прикрої поразки від "Зорі"
23:02
Держдеп США
США планують підписати з Україною нову хартію про стратегічне партнерство, - Держдеп
22:47
В Україні починають випробування пігулок проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck
22:26
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
У Ф'юрі заговорили про бажання підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
22:20
Андрій Єрмак
Єрмак презентував дайджест, у якому звітуватимуть про діяльність президента, уряду й перебіг реформ
22:06
Гандзюк
"Три роки без Каті Гандзюк": у Києві на Поштовій площі вшанували пам'ять активістки
21:59
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" без Ярмоленка несподівано втратив очки в матчі з "Генком" у Лізі Європі
21:54
Аваков
"Не хочу брати участі в деяких речах": Аваков розповів про причини своєї відставки
21:39
"Зоря" - ЦСКА
"Зоря" на останніх хвилинах вирвала перемогу над ЦСКА у Лізі конференцій
21:28
Ускладнення від COVID-19 можуть тривати роками, - радник програми імунізації ЦКЗ США в Україні
21:18
Юрій Захарєєв
"Спадкоємець" Ломаченка вийшов у фінал ЧС з боксу, на нього чекає бій з росіянином
21:12
Оновлено
Пожежа у Києво-Печерській лаврі: троє постраждалих та напад на журналістів
20:57
"Правий сектор" на Банковій: вбивство в Сумах загрожує новим парадом сепаратистських республік
20:55
"Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова
20:48
Путін
"Крим і Севастополь назавжди з Росією": Путін зробив заяву під час візиту на окупований півострів. МЗС України протестує
20:16
У зірки документального серіалу Tiger King Джо Екзотіка діагностували рак, він просить про дострокове звільнення з в'язниці
20:08
Денис Гармаш
Легендарний футболіст "Динамо" жорстко накинувся на форварда киян за матч з "Барселоною"
20:03
Путін питав про можливість вступу РФ до НАТО в обхід процедур, - ексгенсек Альянсу
19:42
Євген Коноплянка
У "Дніпрі-1" заговорили про трансфер Коноплянки
19:33
Верховна Рада
Пропустили понад 97% засідань або не були на жодному: ОПОРА назвала найбільших прогульників у Раді за жовтень
19:16
Доступ до розробок США з декарбонізації: Україна приєдналася до ініціативи Net Zero World
19:03
Усман Дембеле
"Барселона" втратила в матчі з "Динамо" футболіста за 125 млн євро
18:52
спорткомплекс-Мукачеве
Комітет Ради підтримав виділення додаткових 458 млн грн низці громад на розвиток спортивної інфраструктури
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV