Папа Римський закликав союзників України "не грати в ігри" з постачанням зброї
У суботу, 23 вересня, Папа Римський Франциск припустив, що деякі держави"грають в ігри" з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім розглядаючи можливість відмови від своїх зобов’язань
Про це пише Reuters.
Папа Римський Франциск заявив, що "розчарований тим, що дипломатичні ініціативи Ватикану не принесли плодів".
"Мені здається, що інтереси у цій війні пов'язані не лише з українсько-російською проблемою, а й із продажем зброї, торгівлею нею. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі ... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні, - ред.) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно", - сказав він.
Відповідаючи на прохання про роз’яснення, речник Ватикану Маттео Бруні сказав, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання.
"Це було міркування про наслідки збройової промисловості. Папа казав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які мають загинути мученицькою смертю", - зазначив речник.
Як зазначає AP, ймовірно, висловлення Франциска пов'язане з нещодавньою заявою прем'єр-міністра Польщі про те, що Варшава більше не надсилатиме Києву нове озброєння, зроблене для потреб польської армії.
- Водночас президент Польщі Анджей Дуда відреагував на слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні й сказав, що слова прем'єра були інтерпретовані найгіршим чином та вирвані з контексту.
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