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Парламент поставив крапку щодо прибутку підприємств оборонно-промислового комплексу - Ярова

22 вересня, 2023 п'ятниця
18:11
Суспільство Дана Ярова

Ухвалена парламентом постанова №10071 зобовʼязала Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку

Таким чином на законодавчому рівні питання прибутку та збитків для всіх постачальників Міноборони остаточно врегульовано, повідомила ініціаторка постанови, волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

"Нарешті здоровий глузд переміг! Чотири місяці я витратила на врегулювання питання щодо висновків Державної аудиторської служби, яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила "збитками держави" - написала Ярова в колонці для Української Правди.

Вона зазначила, що була змушена звернутись до парламенту, зокрема, до Давида Арахамії (голова фракції «Слуга народу»). І подякувала йому, що до моменту голосування не минуло й двох діб. Постанову було ухвалено конституційною більшістю - "за" проголосували 306 народних депутатів.

"Знаєте, чим ми відрізняємось від демократичних суспільств? Ми або любимо, або не любимо політиків. Любити треба дітей, країну, друзів, рідню. До політиків треба ставитись, як до найманого менеджменту з управління країною. І оцінювати їхню роботу", - наголосила Ярова.

Нагадаємо, що напередодні Державне київське конструкторське бюро "Луч" через висновки Державної аудиторської служби звернулося з офіційними листами до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та до генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.

У підприємстві зазначали, що висновки Держаудитслужби викликали здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади в період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. І підкреслили, що у штучному виникненні таких загроз зацікавлена країна-агресор Росія.

Передісторія

Держаудитслужба вимагала від оборонних підприємств повернути державі 2,5 млрд грн, стверджуючи, що в калькуляції постачальників Міноборони має бути відсутній прибуток як такий. Конфлікт тривав кілька місяців. Виробники, профільні асоціації та громадськість скаржилися, що українські оборонні підприємства просто банкрутять і в підсумку виробництво зброї та техніки буде знищено як галузь, а виробництва зупинені. 

Міністерство оборони подало позов до суду, щоб оскаржити висновки ДАСУ. Однак навіть офіційні роз'яснення Мінекономіки, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі і прибуток законний, ситуації не покращили. 

15 вересня генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив про можливу атаку ДБР на військово-промисловий комплекс України за допомогою висновку Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень

19 вересня Державне конструкторське бюро "Луч" звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги

Членкиня Антикорупційної ради МОУ та заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова назвала рішення Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень спробою знищити вітчизняний ВПК.

20 вересня стало відомо, що очільницю Державної аудиторської служби України Аллу Басалаєву внесли в базу "Миротворець"  за "усвідомлені дії, спрямовані на зниження обороноздатності, державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану, замах на гарантовані Конституцією України права виробників та підприємців України отримувати прибуток і перевищення службових повноважень".

21 вересня Верховна Рада скасувала висновки ДАСУ щодо вимог від оборонних підприємств повернути прибуток.

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