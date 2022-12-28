Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 308-го дня війни: рашисти втікають із Кремінної, президент обіцяє розквіт ВПК, а світ вражений світлиною із Азовсталі
Огляд

Переможні новини 308-го дня війни: рашисти втікають із Кремінної, президент обіцяє розквіт ВПК, а світ вражений світлиною із Азовсталі

Тетяна Яворська
28 грудня, 2022 середа
20:00
Перемога України Перемога України

Окупанти покидають Кремінну, світлина з Азовсталі визнана однією з найкращих у році за версією The Guardian та майже півтисячі генераторів для України закупила Німеччина

Еспресо зібрав топ важливих і позитивних новин для українців за 28 грудня.

"Жест доброї волі" у Кремінній

Окупаційне військове керівництво Кремінної перемістилося в інші населені пункти, а всі цивільні росіяни, яких привезли для виконання робіт або надання медичної допомоги, виїхали в напрямку РФ. Про це зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Роботи з відновлення, які почали проводити загарбники, нині "заморожені". Як кажуть самі окупанти – "зараз приїдуть ваші нацики та все доремонтують".

Як повідомляють у британській розвідці, Росія посилила лінію фронту в районі Кремінної на тлі посилення тиску з боку українських сил. При цьому зазначається, що Кремінна стала доволі вразливою після того, як ЗСУ просунулися вперед на захід через місто Лиман у жовтні.

"Росія побудувала великі нові оборонні споруди в цьому районі та, ймовірно, надасть пріоритет утриманню лінії тут", - розповіла розвідка Британії.

Основна причина зведення оборонних споруд у цьому районі, на думку розвідки, у тому, що ця територія має важливе логістичне значення для підтримки військ РФ на Донбасі.

Водночас у ЗСУ просять зачекати на офіційні повідомлення щодо ситуації біля Кремінної. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону, що на цьому напрямку триває потужна робота 

"Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов’язково повідомимо про це громадськість. Поки що ж треба запастися терпінням і чекати", – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Виступ Зеленського у Раді

Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням. Розповів про плани на 2023 рік щодо оборони, економіки та воєнних злочинів Росії. Президент заявив, що український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивних. Окрім того, Зеленський сказав, що Україна буде розвивати відносини з країнами Африки та Глобального Півдня заради продовольчої безпеки, а також наша держава має стати лідеркою в побудові зеленої енергетики.

Також Володимир Зеленський передав відзнаку капітану батареї HIMARS - Павлу Чернявському від Байдена. Президент США у відповідь передав Command Coin – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки.

Незламність Азовсталі у фотомистецтві

Світлина Дмитра Козацького з позивним "Орест" стала однією з найкращих у 2022 році за даними британського видання The Guardian. 

Фотографія зроблена на металургійному заводі "Азовсталь" під час кількамісячної облоги міста. На знімку зображений воїн у променях сонця. Перебуваючи там, разом зі своїми побратимами, він фотографував побут та імпровізований медичний госпіталь, а потім завантажував у соцмережі з проханням поширювати їх. Ці світлини облетіли весь світ та стали символом незламності української нації.

Сам автор фото також відреагував на публікацію: "О, моя фотографія з Азовсталі увійшла в перелік найкращих фотографій року за версією The Guardian", - написав Орест. До речі, його світлини перемогли у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie, а також Орест отримав польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини з Маріуполя.

Пів тисячі німецьких генераторів для України

У Німеччині заявили про закупівлю 480 електрогенераторів для України, з яких 196 уже прибули до місця призначення. Федеральне агентство технічної допомоги вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.

"Ми робимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Те ж саме стосується евакуації поранених і постраждалих. Ми вже евакуювали 600 осіб, багато з яких були важко поранені і зараз отримують найкращу медичну допомогу в Німеччині", - сказав глава МВС Ненсі Фезер.

Окрім того, 526 тисяч євро та 764 донати з 5 континентів вдалося зібрати за два тижні проєкту Light up Christmas for Ukrainians, який ініціювала компанія Parimatch Ukraine та національна фандрайзингова платформа UNITED24.Більше півмільйона євро вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень

Додамо, що у 80% звільнених від російських окупантів міст України частково відновили інтернет. А загалом інтернет-покриття в нашій країні є найбільше в Європі, повідомили у Мінцифри і відзначили, що стійкість інтернет-мереж один із пріоритетів на 2023 рік.

Окупанти продовжують безславно помирати

Про це повідомляють у Генштабі. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється. На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.

Українська авіація протягом доби завдала 4 ударів по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
мистецтво
Німеччина
ЗСУ
війна з Росією
Енергія
Володимир Зеленський
Азовсталь
Читайте також:
російська армія, мобілізація
27 грудня, 2022 вiвторок
По всій лінії фронту ворог накопичує сили, - Згурець
27 грудня, 2022 вiвторок
У Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в'язниці
28 грудня, 2022 середа
"Закон не зобов’язує змінювати назву": в УПЦ МП відреагували на рішення Конституційного суду 
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.6
  • EUR
    Купівля 41.41
    Продаж 42.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
28 грудня
20:39
Зеленський обговорив з міністром оборони Франції посилення обороноспроможності України
20:36
Газпром
Експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття, - Bloomberg
20:14
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
20:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Звідки росте зло                               
20:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, його фізично буде знищено, - експостпред України Єльченко
19:51
Крістіан, "Зоря"
Футболіст "Зорі" перейшов у сербський клуб
19:50
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де 29 грудня можливі опади
19:44
Михайло Мудрик, "Шахтар", Ліга чемпіонів
"Арсенал" оптимістично налаштований щодо трансферу Мудрика, - Sky Sports
19:40
Другий "Аватар" зібрав уже понад $1 млрд у світовому прокаті
19:35
Молдова
Молдова вимкне світло в урядових будівлях на знак солідарності з Україною
19:25
На фото: система ППО
З вересня українські сили ППО збили понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе, - Повітряні сили ЗСУ
19:25
МЗС РФ
РФ оголосила персоною нон ґрата литовського посла Цибулскієне
19:21
Литва прапор
Литва заморозила понад 85 млн євро російських і білоруських активів
19:17
ЗСУ
Війна з Росією триватиме ще кілька років – експерт із Вест-Поінту Ліам Коллінз
19:14
Карл Хуфкенс, Роман Яремчук
"Брюгге", за який грають українці Соболь та Яремчук, погнав головного тренера
19:09
Знищена техніка окупантів
ЗСУ завдали 4 авіаудари по скупченням окупантів, вразили пункти управління, склад боєприпасів і живу силу ворога
18:54
Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну купюру до 300-річчя Григорія Сковороди
Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну купюру до 300-річчя Григорія Сковороди
18:51
ялинка
ДСНС надала українцям інструкцію, як безпечно нарядити новорічну ялинку
18:48
на фото: колаборатни
Допомагали перекидати в Україну російські військові ешелони: на Харківщині затримали експрацівників Укрзалізниці
18:45
окупанти, орки
За день окупанти завдали 2 авіаційні та 2 ракетні удари, а також здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ
18:39
Косово
США та ЄС закликали Косово й Сербію до деескалації
18:28
Сергій Кирієнко
Україна засудила незаконне перебування чиновника адміністрації Путіна Кирієнка на території ЗАЕС
18:25
гелікоптери для України
Британія передасть Україні гелікоптери Sea King, які використовуються для рятувальних операцій
18:24
Руслан Малиновський (ліворуч)
Французький топ-клуб відмовився від трансферу Малиновського
18:22
лікарня
На платформі UNITED24 зібрали понад $2,6 млн на генератори для українських лікарень
18:12
Зеленський
Оборона, економіка, воєнні злочини РФ: Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням
18:07
Ексклюзив
Володимир Єльченко
РФ юридично не пов'язана з ООН і це може бути причиною її зухвалості у світі, - експостпред України Єльченко
18:06
OPINION
Валерій Пекар
Чому "бавовна" у Росії - не завжди робота українських ССО
17:55
нафта ембарго санкції
В Орбана знову закликали ЄС переглянути санкції проти Росії
17:51
кадирівці
В одному зі сіл Мелітопольського району кадирівці порізали майже весь метал: паркани та мобільні вишки
17:43
На фото: Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський від Байдена передав капітану батареї HIMARS відзнаку у відповідь
17:41
танк Leopard
У парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard-2
17:37
Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА "Валькірія": буде нова бавовна
17:32
осінні книжки
Кількість виданих в Україні російськомовних книжок зменшилася майже на 60% у порівнянні з 2021 роком
17:32
Пес Патрон
За підтримки USAID: про пса Патрона зняли мультфільм, названо дату прем'єри
17:30
Латвія
У Латвії депутата перевірять за вживання расистських і гомофобних термінів у обговоренні цивільних партнерств
17:28
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
Офіцер ЗСУ Штефан опублікував імена росіян, які загинули внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс"
17:13
ООН
У МЗС Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключити Росію з ООН
17:11
Ексклюзив
Інна Совсун
На Заході почали розміщувати замовлення на обладнання для енергосистеми України, - нардепка Совсун
17:04
Ялинка
У Києві з 4 до 31 січня новорічні ялинки прийматимуть на утилізацію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV