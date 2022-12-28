Переможні новини 308-го дня війни: рашисти втікають із Кремінної, президент обіцяє розквіт ВПК, а світ вражений світлиною із Азовсталі

Еспресо зібрав топ важливих і позитивних новин для українців за 28 грудня.

"Жест доброї волі" у Кремінній

Окупаційне військове керівництво Кремінної перемістилося в інші населені пункти, а всі цивільні росіяни, яких привезли для виконання робіт або надання медичної допомоги, виїхали в напрямку РФ. Про це зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Роботи з відновлення, які почали проводити загарбники, нині "заморожені". Як кажуть самі окупанти – "зараз приїдуть ваші нацики та все доремонтують".

Як повідомляють у британській розвідці, Росія посилила лінію фронту в районі Кремінної на тлі посилення тиску з боку українських сил. При цьому зазначається, що Кремінна стала доволі вразливою після того, як ЗСУ просунулися вперед на захід через місто Лиман у жовтні.

"Росія побудувала великі нові оборонні споруди в цьому районі та, ймовірно, надасть пріоритет утриманню лінії тут", - розповіла розвідка Британії.

Основна причина зведення оборонних споруд у цьому районі, на думку розвідки, у тому, що ця територія має важливе логістичне значення для підтримки військ РФ на Донбасі.

Водночас у ЗСУ просять зачекати на офіційні повідомлення щодо ситуації біля Кремінної. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону, що на цьому напрямку триває потужна робота

"Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов’язково повідомимо про це громадськість. Поки що ж треба запастися терпінням і чекати", – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Виступ Зеленського у Раді

Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням. Розповів про плани на 2023 рік щодо оборони, економіки та воєнних злочинів Росії. Президент заявив, що український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивних. Окрім того, Зеленський сказав, що Україна буде розвивати відносини з країнами Африки та Глобального Півдня заради продовольчої безпеки, а також наша держава має стати лідеркою в побудові зеленої енергетики.

Також Володимир Зеленський передав відзнаку капітану батареї HIMARS - Павлу Чернявському від Байдена. Президент США у відповідь передав Command Coin – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки.

Незламність Азовсталі у фотомистецтві

Світлина Дмитра Козацького з позивним "Орест" стала однією з найкращих у 2022 році за даними британського видання The Guardian.

Фотографія зроблена на металургійному заводі "Азовсталь" під час кількамісячної облоги міста. На знімку зображений воїн у променях сонця. Перебуваючи там, разом зі своїми побратимами, він фотографував побут та імпровізований медичний госпіталь, а потім завантажував у соцмережі з проханням поширювати їх. Ці світлини облетіли весь світ та стали символом незламності української нації.

Сам автор фото також відреагував на публікацію: "О, моя фотографія з Азовсталі увійшла в перелік найкращих фотографій року за версією The Guardian", - написав Орест. До речі, його світлини перемогли у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie, а також Орест отримав польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини з Маріуполя.

Пів тисячі німецьких генераторів для України

У Німеччині заявили про закупівлю 480 електрогенераторів для України, з яких 196 уже прибули до місця призначення. Федеральне агентство технічної допомоги вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.

"Ми робимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Те ж саме стосується евакуації поранених і постраждалих. Ми вже евакуювали 600 осіб, багато з яких були важко поранені і зараз отримують найкращу медичну допомогу в Німеччині", - сказав глава МВС Ненсі Фезер.

Окрім того, 526 тисяч євро та 764 донати з 5 континентів вдалося зібрати за два тижні проєкту Light up Christmas for Ukrainians, який ініціювала компанія Parimatch Ukraine та національна фандрайзингова платформа UNITED24.Більше півмільйона євро вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень

Додамо, що у 80% звільнених від російських окупантів міст України частково відновили інтернет. А загалом інтернет-покриття в нашій країні є найбільше в Європі, повідомили у Мінцифри і відзначили, що стійкість інтернет-мереж один із пріоритетів на 2023 рік.

Окупанти продовжують безславно помирати

Про це повідомляють у Генштабі. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється. На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.

Українська авіація протягом доби завдала 4 ударів по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

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