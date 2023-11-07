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Перший інцидент після війни 2008 року: військові РФ застрелили грузина на лінії розмежування з Південною Осетією

7 листопада, 2023 вiвторок
12:55
Світ Південна Осетія

Біля лінії розмежування поблизу села Кірбалі російські військові під час спроби затримання смертельно поранили громадянина Грузії. Ще одного – затримано

Про це пише "Ехо Кавказу".

Загиблий — 58-річний місцевий житель Тамаз Гінтурі, ветеран російсько-грузинської війни 2008 року, брат члена сакребула (місцевої ради, - ред.) Горійського муніципалітету від опозиційного Єдиного національного руху Ніколоза Гінтурі. Затриманий – 35-річний Леван Дотіашвілі.

За словами лідера "Антиокупаційного руху" Давида Кацарова, інцидент стався біля церкви Ломіса, розташованої неподалік Кірбалі. Кацарова назвав подію "катастрофою" і заявив, що "росіяни вбили мирного жителя".

Як пише Reuters, це перший інцидент зі смертельними наслідками, що стався на де-факто кордоні після російської агресії на територію Грузії у 2008 році.

Реакція офіційного Тбілісі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та президент Саломе Зурабілі закликали світову спільноту відреагувати на вбивство Гінтурі.

"Я глибоко обурена смертельним пострілом з боку російських окупаційних сил в громадянина Грузії під час його незаконного затримання", – написала на платформі Х президент Саломі Зурабішвілі.

Вона вважає, що це груба атака на грузинську державність.

"Це вкотре розкриває справжню природу "братства однієї віри". Я негайно закликаю міжнародне співтовариство однозначно засудити дії Росії, яка грубо та безсоромно порушила усі міжнародні норми", – написала Зурабішвілі.

Прем'єр Гарібашвілі висловив співчуття сім'ї загиблого.

"Найважчий факт стався на окупованій Росією території біля села Кірбалі Горійського муніципалітету - громадянина Грузії було вбито внаслідок стрілянини з вогнепальної зброї представником російських окупаційних сил при спробі його незаконного затримання. Те, що трапилося, ще раз підтверджує важку обстановку з безпекою на місці і говорить про тяжкі наслідки окупації, з якими, на жаль, разом із владою Грузії доводиться стикатися і мирним громадянам", — заявив Гарібашвілі.

Своє занепокоєння у зв'язку з цим висловили спікер парламенту Шалва Папуашвілі, мер Тбілісі Каха Каладзе, а також омбудсмен Леван Йоселіані.

У МВС Грузії повідомили, що порушили кримінальну справу за двома статтями — вбивство та незаконне позбавлення волі. За даними відомства, за цим фактом правоохоронці проводять слідчі дії.

"Це ще один тривожний прояв злочинних дій російських окупаційних сил у рамках окупації, за які окупаційна держава несе повну відповідальність", - заявили в Службі державної безпеки Грузії.

Відомство вимагає покарати всіх осіб, пов'язаних із вбивством, а також негайно звільнити громадянина Грузії, який незаконно утримується.

Версія Цхінвалі

У КДБ самопроголошеної республіки Південна Осетія стверджують, що двоє грузинських громадян, які перебували "у стані сп'яніння", порушили де-факто кордон на автомобілі, коли їх виявив прикордонний наряд:

"Під час спроби затримання вони чинили опір, пов'язаний із загрозою життю та здоров'ю прикордонників. При цьому порушниками використовували сокиру".

Далі прикордонники зазначають, що стріляли в повітря та по колесах. Як у такому разі Гінтурі отримав смертельне поранення, у заяві не вказано.

Позиція Місія спостерігачів ЄС

Місія спостерігачів ЄС (МНЕС) закликала всі залучені сторони виявляти стриманість і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подальшій ескалації.

"Ми суворо засуджуємо застосування сили у будь-якій формі і висловлюємо крайнє занепокоєння цим інцидентом стрілянини, що спричинило смерть людини. Для підтримки миру, безпеки та стабільності в регіоні необхідно запобігати подібним інцидентам. Закликаємо всі залучені сторони виявляти стриманість і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подальшій ескалації. Ми уважно стежимо за ситуацією та працюємо, щоб розрядити напруженість, зокрема шляхом обміну інформацією про стрілянину шляхом використання гарячої лінії Місії спостерігачів ЄС", - йдеться у заяві.

Відзначимо, що після російсько-грузинської війни 2008 року між Цхінвалі та Москвою було підписано угоду, за якою південноосетинська сторона делегувала Росії повноваження щодо охорони де-факто кордону. З того часу на розділовій лінії разом із південноосетинськими правоохоронцями патрулюють російські прикордонники.

  • У січні грузинський експерт Вахтанг Маісая в ефірі Еспресо заявив, що Росія на тлі поразки в Україні може розв'язати війну на Кавказі, їй потрібна якась геополітична компенсація. Під загрозою може опинитися Грузія чи Вірменія.
  • 23 березня одна з лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що перемога України у війні відкриє шлях до звільнення окупованих Росією Абхазії та Південної Осетії.
  • 5 липня ПА ОБСЄ закликала Росію негайно вивести війська з окупованих регіонів Грузії.
  • У статті в російській пропагандистській помийці "Аргументи й факти", опублікованій 22 серпня, Дмитрій Мєдвєдєв заявив, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізоване за певних обставин. МЗС Грузії закликало Росію "поважати основоположні принципи і норми міжнародного права та виконувати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року".

Росія
Грузія
Південна Осетія
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