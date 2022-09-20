Про це інформує Суспільне з посиланням на адвокатку родин загиблих героїв Небесної сотні Євгенію Закревську.

Під час дебатів у справі п'ятьох беркутівців київської спецроти, яких обвинувачують у розстрілах учасників протестів 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві, адвокатка заявила, що до вимоги про притягнення до відповідальності правоохоронців додалися вимоги звільнення керівництва правоохоронних органів, а згодом відставка президента і перевибори.

"Це цілком природний з точки зору соціології процес. Саме дії влади радикалізували цей процес і привели нас з 30 листопада до 20 лютого, коли було вбито 48 людей, понад 80 поранено.

Під час розгляду справи Майдану було розвінчано міф про те, що у протестах брали участь спеціально навчені люди, завезені чи проплачені. це звичайні люди, більшість з яких з вищою освітою і не належала якихось до партій", - сказала Закревська.

Адвокатка родин Небесної сотні наголосила, що люди, брали участь в акціях Євромайдану, в тому числі 20 лютого, перебували там законно.

"Вони мали повне право бути там, де були, рухатися вулицями Хрещатиком, Інститутською, Європейською площею. В тому, що вони були на місці злочину не було правопорушення. Саме влада руками правоохоронної системи порушила права людини від початку протестів до фіналу, який ми розглядаємо. Під час судового розгляду це не були свідчення, це були окремі репліки обвинувачених, з яких я роблю висновок, що вони сприймали протестувальників як ворогів, як комбатантів", - зазначила Закревська.

Під час судових засідань встановлена відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого: "Ми не встановили жодного вбивства чи поранення в готелі "Україна", ми спростували існування грузинських, американських, литовських, російських та інших "інопланетних" снайперів в готелі "Україна" чи поруч. Це прикро визнавати, але 48 українських громадян вбили саме українські міліціонери. Важливо, щоб це було у вироку, бо суспільство має це знати і усвідомити".

Утім Закревська заявила, що це не виключає участі Росії в подіях Майдану, адже їй потрібен був максимальний контроль над Україною через керівництво держави та правоохоронцями.

"Очевидно, що і до 2013 року і в 2013-2014 рр. під час подій Євромайдану було видно, що у вище керівництво держави були введені агенти впливу РФ. Коли ми досліджували документи і допитували свідків можна було дійти висновку, що приїжджали правоохоронні органи РФ для консультацій і впливу на політичне керівництво України для протидії протестам.

Ми бачимо, що і експрезидент, і ексміністр внутрішніх справ, інші учасники цієї спецроти втекли до Росії, де отримали політичний притулок. І саме в інтересах РФ відбувалося придушення протестів. Щоб утримати Україну в полі свого впливу Росія здійснювала вплив на керівництво України і обвинувачені свідомо чи не свідомо грали на боці Росії", - заявила адвокатка.