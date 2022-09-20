Активістів Майдану вбивали українські міліціонери, але на владу України впливали агенти з РФ, - адвокатка родин Небесної сотні Закревська
Під час розгляду справи Євромайдану в суді встановлено відсутність третьої сторони у подіях 20 лютого 2014 року. Протестувальників убили українські міліціонери, які діяли в інтересах Росії через вище керівництво України
Про це інформує Суспільне з посиланням на адвокатку родин загиблих героїв Небесної сотні Євгенію Закревську.
Під час дебатів у справі п'ятьох беркутівців київської спецроти, яких обвинувачують у розстрілах учасників протестів 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві, адвокатка заявила, що до вимоги про притягнення до відповідальності правоохоронців додалися вимоги звільнення керівництва правоохоронних органів, а згодом відставка президента і перевибори.
"Це цілком природний з точки зору соціології процес. Саме дії влади радикалізували цей процес і привели нас з 30 листопада до 20 лютого, коли було вбито 48 людей, понад 80 поранено.
Під час розгляду справи Майдану було розвінчано міф про те, що у протестах брали участь спеціально навчені люди, завезені чи проплачені. це звичайні люди, більшість з яких з вищою освітою і не належала якихось до партій", - сказала Закревська.
Адвокатка родин Небесної сотні наголосила, що люди, брали участь в акціях Євромайдану, в тому числі 20 лютого, перебували там законно.
"Вони мали повне право бути там, де були, рухатися вулицями Хрещатиком, Інститутською, Європейською площею. В тому, що вони були на місці злочину не було правопорушення. Саме влада руками правоохоронної системи порушила права людини від початку протестів до фіналу, який ми розглядаємо. Під час судового розгляду це не були свідчення, це були окремі репліки обвинувачених, з яких я роблю висновок, що вони сприймали протестувальників як ворогів, як комбатантів", - зазначила Закревська.
Під час судових засідань встановлена відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого: "Ми не встановили жодного вбивства чи поранення в готелі "Україна", ми спростували існування грузинських, американських, литовських, російських та інших "інопланетних" снайперів в готелі "Україна" чи поруч. Це прикро визнавати, але 48 українських громадян вбили саме українські міліціонери. Важливо, щоб це було у вироку, бо суспільство має це знати і усвідомити".
Утім Закревська заявила, що це не виключає участі Росії в подіях Майдану, адже їй потрібен був максимальний контроль над Україною через керівництво держави та правоохоронцями.
"Очевидно, що і до 2013 року і в 2013-2014 рр. під час подій Євромайдану було видно, що у вище керівництво держави були введені агенти впливу РФ. Коли ми досліджували документи і допитували свідків можна було дійти висновку, що приїжджали правоохоронні органи РФ для консультацій і впливу на політичне керівництво України для протидії протестам.
Ми бачимо, що і експрезидент, і ексміністр внутрішніх справ, інші учасники цієї спецроти втекли до Росії, де отримали політичний притулок. І саме в інтересах РФ відбувалося придушення протестів. Щоб утримати Україну в полі свого впливу Росія здійснювала вплив на керівництво України і обвинувачені свідомо чи не свідомо грали на боці Росії", - заявила адвокатка.
- Нагадаємо, вночі з 18 лютого на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєні чоловіки напали на журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія та ІТ-фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав травми ноги, Лимаренко - обличчя, а Веремій - кульового поранення в груди. Наступного дня журналіст помер у лікарні від втрати крові та травм.
- Тоді Павло Бялай був свідком у справі вбивства Веремія до 2016 року, тоді його було оголошено у розшук. А в березні 2017 чоловіка затримали. За даними слідства, саме Бялай стріляв усередину автомобіля, у якому перебував В’ячеслав Веремій. Його вважають "правою рукою" спортсмена та власника охоронної фірми "П’ятий регіон" Юрія Крисіна, який, за даними слідчих, є одним із кураторів "тітушок" Майдану. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.
- Пізніше було затримано кілька підозрюваних у вчиненні цього злочину, у тому числі Юрія Крисіна, який, за твердженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бив Веремія перед пострілом.
- Згодом, Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві та засудив його до чотирьох років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
- 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства Веремія і засудив Крисіна до 5 років ув'язнення.
- 9 серпня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачують у нападі на учасників Майдану та замаху на вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.
- 23 вересня 2021 року Дарницький райсуд Києва призначив Юрію Крисіну, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності, 8 років позбавлення волі у справі про викрадення та катування активістів у часи Євромайдану.
- 9 лютого ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців МВС, які у 2014 році незаконно ввозили з РФ до України гранати для розгону мітингувальників на Майдані та розікрали 1 млн грн бюджетних коштів під час їхнього розмитнення.
- 9 червня ДБР дало дозвіл на спецрозслідування щодо ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича, який організував розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.
- 15 серпня спецрозслідування відносно ексзаступника секретаря РНБО Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів з Майдану у 2013 році, завершили.
- 19 серпня стало відомо, що тітушок, які вбили журналіста В'ячеслава Веремія, били учасників Революції Гідності та скоїли замахи на них, судитимуть.
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