"Боялися Росії": ексрадник Порошенка розповів, як один із лідерів ЄС відмовляв Яценюка від Угоди про асоціацію

Про це у інтерв'ю ЄП розповів дипомат Костянтин Єлісєєв.

Єлісєєв заявив, що західні партнери "завжди діяли і будуть діяти, озираючись на Росію" у контексі небажання НАТО надавати Україні План дій для членства.

"Коли весь світ переживав за Небесну Сотню, увесь світ був просто у захопленні від Майдану, від патріотизму, від європейськості українців, офіційно, в останній момент вони намагалися давати задню", - зазначив Єлісєєв.

За його словами, цей сталось під час першого візиту тодішного прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до Брюсселя.



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"В кулуарах зустрічає один провідний лідер, лідер ЄС. І каже: "Пане Арсенію, я хочу з вами переговорити". І партнери нам кажуть: "А давайте, не будемо підписувати Угоду про асоціацію". Я такого Арсенія Петровича ніколи в житті не бачив, я думав, що він зараз вибухне. Він почервонів, але заспокоївся і питає: "Які ваші аргументи?". Їхні аргументи дуже прості: "Ви знаєте, якщо ми підпишемо, Росія ще більше стане агресивною. У вас, ви бачите, вони вже окупували Крим, у вас є проблеми зараз на Донбасі. Давайте, ми трошки відкладемо всі ці речі" Навіть тоді, вони боялися агресивних планів Росії. І це Росія активно використовує, використовувала і буде використовувати", - розповів Єлисеєв.

Він зазначив, що тоді завдяки тиску дипломатів і країн-друзів України - Литви, Латвії, Естонії, Польщі та деяких інших - вдалося переконати, і компромісним рішенням стало розділення Угоди на дві частини.

"Цей чоловік був не один, їх було декілька. І якраз це були такі євроскептичні країни, від імені яких ця людина власне намагалася нам довести позицію", - сказав Єлісєєв.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.

Перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що 13 членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та членства недостатньо досягнення певних критеріїв.