"Боялися Росії": ексрадник Порошенка розповів, як один із лідерів ЄС відмовляв Яценюка від Угоди про асоціацію
Деякі країни Євросоюзу після Революції Гідності не хотіли підписувати з Україною Угоду про асоціацію, бо боялись реакції Росії
Про це у інтерв'ю ЄП розповів дипомат Костянтин Єлісєєв.
Єлісєєв заявив, що західні партнери "завжди діяли і будуть діяти, озираючись на Росію" у контексі небажання НАТО надавати Україні План дій для членства.
"Коли весь світ переживав за Небесну Сотню, увесь світ був просто у захопленні від Майдану, від патріотизму, від європейськості українців, офіційно, в останній момент вони намагалися давати задню", - зазначив Єлісєєв.
За його словами, цей сталось під час першого візиту тодішного прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до Брюсселя.
Читайте також: "Якщо причиною є РФ, не кажіть, що це через брак реформ": Кулеба заявив, що Україна заслужила на "наступний крок у євроатлантичній інтеграції"
"В кулуарах зустрічає один провідний лідер, лідер ЄС. І каже: "Пане Арсенію, я хочу з вами переговорити". І партнери нам кажуть: "А давайте, не будемо підписувати Угоду про асоціацію". Я такого Арсенія Петровича ніколи в житті не бачив, я думав, що він зараз вибухне. Він почервонів, але заспокоївся і питає: "Які ваші аргументи?". Їхні аргументи дуже прості: "Ви знаєте, якщо ми підпишемо, Росія ще більше стане агресивною. У вас, ви бачите, вони вже окупували Крим, у вас є проблеми зараз на Донбасі. Давайте, ми трошки відкладемо всі ці речі" Навіть тоді, вони боялися агресивних планів Росії. І це Росія активно використовує, використовувала і буде використовувати", - розповів Єлисеєв.
Він зазначив, що тоді завдяки тиску дипломатів і країн-друзів України - Литви, Латвії, Естонії, Польщі та деяких інших - вдалося переконати, і компромісним рішенням стало розділення Угоди на дві частини.
"Цей чоловік був не один, їх було декілька. І якраз це були такі євроскептичні країни, від імені яких ця людина власне намагалася нам довести позицію", - сказав Єлісєєв.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.
- Перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що 13 членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.
- Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та членства недостатньо досягнення певних критеріїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе