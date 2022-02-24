Після вторгнення РФ злочинність в Україні впала практично до нуля

Про це він написав у telegram.

"Отримав зведення поліції щодо України. Після вторгнення злочинність впала практично до нуля. Жодних пограбувань та мародерства немає в жодному місті України", - повідомив він.

Поліцейські отримали вказівку жорстко реагувати на будь-які спроби розгойдувати ситуацію.

Робота поліції йде у посиленому режимі.



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