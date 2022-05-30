Питання НАТО для України вже вирішено, - дипломат Харченко

Таку думку висловив дипломат в етері Еспресо.



"Головна проблема зараз - не тільки наша, але й світова, - як знищити путінський режим. Саме з цього потрібно виходити, з НАТО чи без НАТО, з ЄС чи без ЄС, або ж Україні самій. Наразі допомагають країни-члени НАТО та ЄС розв'язувати головне питання – це довести путінський режим до того рівня, коли він не буде представляти загрозу не тільки Україні, а і світові. Ця політика сформульована Вашингтоном та Лондоном. Під цю політику створено у Рамштайні групу друзів або, як кажуть, антипутінську коаліцію на підтримку України саме з цією метою. І оце питання головне" - зауважив Надзвичайний та Повноважний посол.



Ігор Харченко нагадав, що саме він у 1997 році був тим самим українським дипломатом, який фактично зробив хартію про особливе партнерство України та НАТО. У 2008 році у Бухаресті НАТО вже ухвалили рішення, що Україна буде членом Альянсу. Тобто рішення політичне вже прийнято у тих термінах, в яких діє міжнародна бюрократія.



"Питання НАТО, як би це парадоксально від мене не звучало, зараз неважливо, бо сьогодні ЗСУ довели, що вони виконують роль і Ради Безпеки ООН, і НАТО, тобто вони несуть на собі тягар забезпечення світової безпеки, яка сьогодні зійшлася на український території. Україні не потрібен план дії щодо членства у НАТО. Рішення прийняття до Альянсу та всі ці плани – це політичні рішення, які виконують функцію, щоб зрозуміти чи готова країна стати членом клубу. Мені здається, що протягом останніх 8 років, Україна більш ніж довела, що вона не потребує планів і зараз виконує цей план дій до членства в Альянсі", - підкреслив дипломат.



Ігор Харченко вважає, що питання НАТО вже вирішено, і наразі медійне висвітлення не настільки важливе, як важливіше показувати ситуації на полі бою зі звільненням всіх українських територій, які сьогодні загарбані РФ.

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