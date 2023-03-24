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Поблизу "Північного потоку - 2" виявили невідомий об'єкт, Кремль заявив про важливість його ідентифікації

24 березня, 2023 п'ятниця
17:09
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Поблизу газопроводу "Північний потік - 2" в Балтійському морі виявили невідомий об'єкт, у Кремлі заявили, що важлива його ідентифікація, та закликали до розслідування вибухів

Про це пишуть Reuters.

У Кремлі заявили, що важливо ідентифікувати об'єкт, виявлений поруч з одним із трубопроводів "Північного потоку", і зокрема зазначили, що розслідування вибухів, які сталися на трубопроводах у вересні минулого року, має проводитися з повною прозорістю.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також сказав журналістам, що це "позитивний знак, що Данія запросила підконтрольного Росії оператора трубопроводу "Північний потік - 2" допомогти врятувати неідентифікований об'єкт".

Раніше Датське енергетичне агентство зазначило, що відповідні органи дослідили об'єкт, помічений біля трубопроводу "Північний потік - 2" в Балтійському морі. За оцінками, об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці.

"Для того, щоб з'ясувати природу об'єкта, влада прийняла рішення про його ліквідацію за сприяння міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим Данське енергетичне агентство запропонувало компанії-власнику, Nord Stream 2 AG, взяти участь у рятувальній операції", - ствердили в пресслужбі.

  • Нагадаємо, 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску та був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
  • Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. 
  • Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
  • ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.
  • 14 березня в інтерв’ю російським пропагандиста Путін відкинув версію про причетність України чи українських активістів до інциденту з аварією на "Північних потоках" та відзначив "зацікавленість" США
  • 16 березня Данія відмовилась залучати Росію до розслідування диверсій на "Північних потоках".
Росія
Європа
Данія
Захід
Північний потік-2
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