Про це пишуть Reuters.

У Кремлі заявили, що важливо ідентифікувати об'єкт, виявлений поруч з одним із трубопроводів "Північного потоку", і зокрема зазначили, що розслідування вибухів, які сталися на трубопроводах у вересні минулого року, має проводитися з повною прозорістю.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також сказав журналістам, що це "позитивний знак, що Данія запросила підконтрольного Росії оператора трубопроводу "Північний потік - 2" допомогти врятувати неідентифікований об'єкт".

Раніше Датське енергетичне агентство зазначило, що відповідні органи дослідили об'єкт, помічений біля трубопроводу "Північний потік - 2" в Балтійському морі. За оцінками, об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці.

"Для того, щоб з'ясувати природу об'єкта, влада прийняла рішення про його ліквідацію за сприяння міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим Данське енергетичне агентство запропонувало компанії-власнику, Nord Stream 2 AG, взяти участь у рятувальній операції", - ствердили в пресслужбі.