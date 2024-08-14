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OPINION

Постолімпійське. Феєрія злетів і драм

Олексій Біловол
14 серпня, 2024 середа
20:01
Погляд Олексій Біловол

Паризька Олімпіада під акомпанемент "Мy way", що тісно вплетена в американо-французьку історію, завершилася

Зміст

США, що прийматимуть майбутню літню Олімпіаду, вперше за довгі роки лише за рахунок фактичного фотофінішу виграли загальний медальний залік.

Боротьба між Китаєм і США змусила весь світ, затамувавши подих, слідкувати за роз'вязкою. Адже вперше в історії цього протистояння все вирішувалось в останньому турі.

Перед останнім днем ігор Китай випереджав США на одне золото, та у американських жінок було у запасі два золотих фінали у волейболі і баскетболі.

Проте день розпочався з китайського тріумфу. Китаянка Лі Вень Вень взяла золото в останньому виді програми важкої атлетіки на іграх 2024.

І коли італійська збірна розбила американок у волейбольному фіналі 3:0, здавалось Китай вперше з 2008-го виграє медальні перегони. Адже рахунок по золотих став 40:38 на його користь

Але американка Дженіфер Валенте дещо неочікувано виграла золото в омніумі на велотреку, тріумфувавши в Парижі вдруге після перемоги в командній гонці переслідування. Рахунок за золотими став 39:40 на користь Китаю, і все мав вирішити фінал жіночого олімпійського турніру з баскетболу Франція проти США.

Здавалось би, які у француженок шанси. Американки семикратні олімпійськи чемпіонки, до фінальної зустрічі з господарками виграли всі, загалом 60 матчів на олімпійських турнірах!? Причому тільки три них з різніцею менше 10+. Але француженки при підтримці збірників з чоловічої команди і шалених трибун видали матч життя.

В ендшпілі зустрічі команда Жана-Еме Тупана програвала американкам до десяти очок, та зуміла зрівняти рахунок і розпочати третю чверть шокуючим спуртом 8:0.

Як наслідок рівна гра шла до останньої секунди. Лише заступ Габбі Вільямс на лінію при виконанні триочкового кидка, разом з сиреною про закінчення матчу, вирішив долю як матчу, так і медального заліку. Найкраща за результативністю і кількістю підбирань (19+7) легкий форвард збірної Франції, американського походження, провела мабуть найкращий матч у своїй професійній кар'єрі, та судді зарахували його саме, як 2-х, а не 3-ох очковий. Так американська збірна з баскетболу стала восьмикратним тріумфатором олімпійських ігор, США виграли командний залік

Україна випала з 20, та посіла символічне 22 місце, завоювавши 12 медалей, 3 з яких золоті, показавши найкращий загальний результат за 12 років, з часів Лондонської олімпіади 2012.

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Це була справді унікальна Олімпіада, починаючи від відкриття, яке викликало стільки розмов і обговорень, продовжуючи унікальними локаціями, неймовірними історіями, фантастичними по красі уповільненими повторами, справді голлівудськими особистими історіями, і звичайно справжнім подвигом наших українських олімпійців.

Звичайно, історію творять переможці, створюють призери, але ця олімпіада подарувала стільки справжніх звитяг і драм, що справді є фундамент переможного українського міфу.

Ми всі чекали золота від Магучіх та раділи бронзі від Геращенко - наших летючих учасниць фіналу зі стрибків в висоту.

А як сприймати позицію Юрія Дорощука в тому ж секторі тільки в чоловічих змаганнях, який у фіналі був лише шостим, але саме в Парижі встановив особистий рекорд - 2.31. Так він не поповнив наш медальний доробок, але, саме тут на головному старті чотиріріччя, він взяв найбільшу висоту в своєму житті. І це справді надихаюче досягнення.

А драма найавторитетнішого представника нашої чоловічої гімнастики донетчанина Олега Вєрняєва, який у виступі на коні, трохи не дотягнув до абсолютної першості, і пішовши на максимальну складність на улюблених брусах, де він брав золото на олімпіаді в бразильському Ріо 2016, і вигравав чемпіонат світу в 2014, зірвався і лишився без паризького п'єдесталу.

Благо, що представник нового покоління, 21 річний Ілля Ковтун на тих же брусах здобув свою першу в житті олімпійську медаль, розміняв попередні "дерев'яні" четверті місця Токіо 2020, і абсолютної першості Парижа, на срібло.

А олімпійський дебют нашої, впевнений майбутньої світової і олімпійської зірки юної 16-ти річної грації з художної гімнастики Таїсі Онофрійчук. Так, вона через помилки фінішувала в абсолютній першості тільки дев'ятою, але її виступ з булавами під епічний Triller Майкла Джексона просто зірвав оплески французької публіки, маленькі шанувальниці навіть подарували їй браслет на згадку. І це після найжахливіших помилок одразу у двох вправах з м'ячем та обручем - втрати предмета. При цьому Таїсія наймолодша в історії України представниця в цьому виді. І вона майбутнє художньої гімнастики.

І драма подружжя Романчук. Спочатку, наш знаменосець в Парижі Михайло Романчук найбільша українська надія в паризькому басейні, чемпіон світу, діючий бронзовий призер ігор в Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем та володар олімпійського рекорду на цій же дистанції, не подолав кваліфікацію. На за добу до кваліфікації на 1500 метрівці вільним стилем, де в Токіо він виграв для України срібло, сенсаційно знявся через температуру.

А згодом його дружина Марина Бех-Романчук фінішувала у фіналі лише 11-ю.

І це були реальні медальні сподівання. Знову "прокляття знаменосців" спрацювало для України, адже наша головна надія в тенісі, Еліна Світолина, яка разом з Романчуком була знаменосцем на відкритті Паризьких ігор, припинила боротьбу вже у 1/8. Та загалом наші тенісистки навіть без медалей подарували багато щасливих миттєвостей.

Особливо 22 річна Марта Костюк, яка хоч і програла чвертьфінал майбутній срібній призерці 21-й ракетці світу хорватці Донні, у 1/8 сенсаційно вибила з боротьби 8 ракетку світу представницю Греції Марію Саккарі.

Та сестри Людмила і Надія Кіченок, які лише на тай-брейку поступились місцем в півфіналі представницям Іспанії Соррібес-Тормо та Кристині Букса.

Не кажучи вже про футбол, де незважаючи на шокуючий програш Іраку, олімпійська збірна під керівництвом, видатного в минулому гравця національної збірної та дніпропетровського "Дніпра" Руслана Ротаня, зуміла реваншуватись у другому турі в меншості забивши переможний м'яч збірній Марокко, майбутнім бронзовим призерам паризької олімпіади, які подарували олімпійському турніру і найкращого бомбардира Суфьяна Раїмі, і розгром у бронзовому фіналі збірної Египту з сухим рахунком 6:0. Яка єдина зуміла переграти на олімпійському турнірі, його майбутнього переможця блискучу збірну Іспанії.

І хто знає як далеко забралась команда Ротаня, якби не диво першого туру, де марокканцям фактично подарували перемогу над аргентинцями, скасувавши VARом рятівний гол Аргентини через дві години після дострокового завершення матчу який зірвали марокканські вболівпльники.

І це при тому, з якими труднощами довелось зіштовхнутись самому Ротаню і його тренерському штабу, буквально випрошуючи гравців в українських клубів на дебютну для України Олімпіаду, на єдину національну збірну представлену у командних видах спорту.

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Але в історії закарбуються переможці. Наше золоте тріо на цій Олімпіаді назавжди увійде в золотий фонд українського спорту.

Спочатку наша GOAT, шаблістка Ольга Харлан до героїчної особистої бронзи Парижу додала командне золото разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук та Юлією Бакастовою. Це відкрило наш золотий рахунок, а сама встановила неймовірний рекордний результат в історії України вигравши свою шосту олімпійську медаль.

Потім свій статус фаворита підтвердила летюча Ярослава Магучіх, діюча чемпіонка світу і володар світового рекорду. Взявши двометрову висоту з першої спроби вона забезпечила собі олімпійське золото

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І третє золото, яке стало рекордним для України з часів Олімпіади в РІО-2016, здобув в боксі полтавський танк - Олександр Хижняк. Хижняк, який дуже боляче, через нокдаун на останніх секундах програв свій токійській олімпійській фінал 2020, закрився від усього світу, у тому числі від вітчізняних ЗМІ, щоб сфокусуватись на перемозі в Парижі. І зробив це, перейшовши в категорію напівважкої ваги до 80 кг. В півфіналі здолавши двократного олімпійського чемпіона кубинця Арлена Лопеса, а в фіналі роздільним рішенням суддів, і завдяки чемпіонскому спурту на останніх секундах діючого чемпіона світу з Казахстану Нурбека Оралбая.

Було ще срібло с присмаком золота від Парвіза Насібова. В півфіналі з греко-римської боротьби він героїчно здолав лідера світового рейтингу азербайджанця Хасрата Джафарова, та остаточно травмував праве око. Так що фінал проти чемпіона Азії 2024, іранця Саїда Ісмаїлі змушений був провести з захисною пов'язкою. Розпочав здорово і повів 3:0, та дотягнути до перемоги не вдалось. 5:6, і у Лос-Анджелесі 2028 він планує повторити шлях Хижняка і здобути олімпійське золото.

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Ще один потенціально золотий фінал Ірини Коляденко у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг також завершився сріблом. Ірина яскраво дійшла до фіналу з лідером світового рейтингу японкою Сакурі Мотокі, та там поступилась 1:12. Причому при рахунку 1:4, стався технічний збій і пауза, яка просто зламала усю тактику Ірини, і навпаки дозволила більш досвідченій японці зафіксувати свою впевнену перемогу. Та все одно, цей результат став найкращім результатом України у жіночій вільній боротьбі. З часів золота Ірини Мерлені у Афінах 2004.

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Бронза нашого видатного олімпійця Жана Беленюка, у ваговій категорії греко-римської боротьби до 87 кг, стала ще більш знаковою. Жан здолав 3:1 представника Аркадіуша Кулініча 3:1. І таким чином зробив справжнє комбо додавши до срібла Ріо 2016, золота Токіо 2020, бронзу Парижа 2024. Цей поєдинок став останнім в кар'єрі Жана, він за звичаєм сняв борцівки, як знак завершення кар'єри, обійнявся з тренером і станцював запалючий гопак.

Ще два срібла, поступившись тільки представникам Китаю, в актив додали Сергій Куліш у стрільбі з малоколіберної гвинтівки з трьох положень та жіночий дует Людмили Лузан та Анастасії Рибачок у каноє-двійці на дистанції 500 метрів. Українські каноїстки зуміли здійснити неймовірний фінішний спурт та лише повторили свій срібний успіх Токіо 2020.

Щодо легкої атлетики, то окрім наших висотниць, бронзу в один день з ними здобув метальник молота Михайло Кохан. Це його дебютна нагорода, а зважаючи що йому тільки 23, є всі шанси покращити цей результат через чотири роки в Лос-Анджелесі.

А головне, що особливо приємно вразило, це рівень висвітлення подій. Студії Суспільне Спорт з ретрансляцією на MEGOGO Спорт Україна , це зовсім інший рівень в порівнянні з Першим національним, не кажучи вже про УТ-1. Живі коментарі, хай іноді не дуже яскраві, живі емоції, живі репортажі й фідбеки з місця подій, як то ситуація з важкоатлеткою Камілою Конотоп, яка перевершила олімпійський рекорд, а потім зазнала травми і фінішувала лише сьомою. Бо в цей день її рекорд перевершили інші, а щодо ситуації, то живе обговорення стосувалось доцільності Каміли продовжувати змагання після очевидної в прямому ефірі травми ноги, і мабуть вперше в історії трансляції Олімпіад ми могли почути відверті думки без купюр як самої Каміли, так і її тренера і журналіста з місця подій, фактично в режимі лайв.

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І це одразу знаходило відгук в наших олімпійців. Виявилось, що вони можуть бути щирими відвертими і живими перед камерою. І в історії точно увійдуть і золотий спіч Харлан, і зізнання Бех-Романчук, і сльози радості від так довго очікуваної медалі Геращенко, і перерване мовчання Хижняка, і розповіді про майбутнє Беленюка, і коментарі про ситуацію в гімнастиці Ковтуна і Верняєва, і обіцянка Насібова, і звичайно імпровізоване бліц-інтерв'ю на початку прес-конференції олімпійського чемпіона у метанні молота канадця Ітана Кацберга.

Париж 2024, який подарував нам стільки неймовірних історій, передав естафету Лос-Аджелесу 2028.

І є сподівання, що голлівудські ігри стануть справді зірковими.

Адже як показали під час закриття, саме над легендарними літерами HOLLYWOOD проявились олімпійські кільця, з того самого олімпійського прапору який посивілий Том Круз, герой втіленних на екрані "Місій..." непевершенно виконав чергову наживо, і доставив до Голлівуду олімпійський прапор.

І запальні виступи зі студії на пляжі америнського героя паризьких олімпійських хронік Снуп Догга разом з Доктором Дре, улюблениці молоді, оскароносносної Біллі Айліш та представників рокерської еліти Red Hot Chilli Peppers лише підтвердили очікування чогось надзвичайного.

Чотири роки минуть досить швидко. І ми знову будемо вболівати і святкувати перемоги та звитяги наших олімпійців. Після всіх випробувань, через які проходить наша країна, є впевненість, що олімпійці нової сучасної держави Україна зможуть перевершити звитяги своїх попередників по Атланті 1996.

Джерело

Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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