Про це повідомляє Служба безпеки України.

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївщини Служба безпеки встановила розташування потужних схронів з російськими боєприпасами. Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.

Ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.

У результаті масштабної оперативної роботи, у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні співробітники СБУ виявили:

понад 200 танкових снарядів,

понад 100 мін,

8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,

15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,

13 бойових гранат Ф-1,

4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,

понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

У СБУ вважають, що бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.

Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ. Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

Оперативні дії проводять співробітники Служби безпеки Миколаївської області спільно з підрозділами Збройних Сил України.

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