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Попереду стагфляція. Міністр фінансів ФРН пророкує повернення світової економіки у 70-і роки, - Bloomberg

19 травня, 2022 четвер
20:35
Економіка Крістіан Лінднер

Потрійна комбінація стрімкого зростання інфляції, безробіття та зростання позитивного росту економіки є найгіршим сценарієм для центральних банків і законодавців, яким доведеться вибирати, з якою проблемою боротися у першу чергу

Про це пише Bloomberg, цитуючи міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера.

Світова економіка дедалі більше піддається загрозі стагфляції, що нагадує випробування 1970-х років, і це є проблемою для світових фінансових керівників, які долають наслідки війни в Україні.

Міністри фінансів і керівники центральних банків G7, які зустрілися сьогодні, 19 травня, в Німеччині, зараз висловлюють відверту стурбованість тим, що стагфляцію більше не можна уникнути.

"Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції разом із втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції", – цитує видання Лінднер.

У середу, 18 травня, міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що "вищі ціни на продукти харчування та енергоносії мають стагфляційний ефект, а саме пригнічують виробництво та витрати та підвищують інфляцію в усьому світі".

Своєю чергою, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що продовжить підвищувати ставки, доки не буде "чітких і переконливих" доказів того, що інфляція відступає. Тим часом зростання цін у Великій Британії досягло 40-річного максимуму, і голова Банку Англії Ендрю Бейлі попередив, що зростання цін на продукти харчування може мати "апокаліптичні" наслідки для всього світу.

Довідково. Стагфляція - це кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.

  • 19 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся на переговорах до міністрів фінансів G7 з проханням надати фінансову допомогу Україні для оперативних потреб бюджету.
  • 13 травня Україна закликала членів Великої сімки передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перемовини з країнами Великої сімки щодо постачання ракетних систем залпового вогню.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 13 травня, відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.
  • 15 травня, у відеозверненні з Берліна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що G7 позитивно відреагувала на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

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стагнація економіки
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