Про це пише Bloomberg, цитуючи міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера.

Світова економіка дедалі більше піддається загрозі стагфляції, що нагадує випробування 1970-х років, і це є проблемою для світових фінансових керівників, які долають наслідки війни в Україні.

Міністри фінансів і керівники центральних банків G7, які зустрілися сьогодні, 19 травня, в Німеччині, зараз висловлюють відверту стурбованість тим, що стагфляцію більше не можна уникнути.

"Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції разом із втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції", – цитує видання Лінднер.

У середу, 18 травня, міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що "вищі ціни на продукти харчування та енергоносії мають стагфляційний ефект, а саме пригнічують виробництво та витрати та підвищують інфляцію в усьому світі".

Своєю чергою, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що продовжить підвищувати ставки, доки не буде "чітких і переконливих" доказів того, що інфляція відступає. Тим часом зростання цін у Великій Британії досягло 40-річного максимуму, і голова Банку Англії Ендрю Бейлі попередив, що зростання цін на продукти харчування може мати "апокаліптичні" наслідки для всього світу.

Довідково. Стагфляція - це кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.

19 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся на переговорах до міністрів фінансів G7 з проханням надати фінансову допомогу Україні для оперативних потреб бюджету.

13 травня Україна закликала членів Великої сімки передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перемовини з країнами Великої сімки щодо постачання ракетних систем залпового вогню.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 13 травня, відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.

15 травня, у відеозверненні з Берліна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що G7 позитивно відреагувала на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

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