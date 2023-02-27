Російські окупанти штурмують Бахмут з трьох напрямків

Противник продовжує намагатись просуватись в бік Бахмута з трьох напрямків. Від учора та впродовж ночі ми намагались отримати деталі про ситуацію в Бахмуті від наших підрозділів саме на північних околицях міста. Саме на цій ділянці впродовж тижня була найскладніша ситуація. Оскільки російські підрозділи перейшли трасу М-03 від Бахмута до Словʼянська і далі намагались пробиватись до селища Богданівка. Вчора наші підрозділи провели контратаку саме в напрямку траси М-03. Під час цієї контратаки наші бійці намагались відкинути російських окупантів, які продовжують спроби просунутись до діючої траси від Часів Яру до Бахмуту. Можна стверджувати, що ЗСУ досягли певного успіху. Однак оточити частину російських військ на цій ділянці поки що не вдалось.



Карта бойових дій на Донеччині станом на 27 лютого.

За останніми даними, противник знову перекинув резерви до Бахмута та продовжує спроби контратак на наші позиції. На півночі міста ситуація дещо покращилась, проте все одно дуже складна. Щодо до інших ділянок фронту, то на сході Бахмута йдуть бої в міській забудові. На південному заході ЗСУ контратакували, щоб відкинути противника від Іванівського. Це загальна інформація щодо боїв за місто Бахмут.

Підрозділи армії РФ намагаються оточити Бахмут

Командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов розповів, що ситуація біля Бахмута кардинально не змінилась. Важкі бої за місто тривають вже кілька місяців. Противник продовжує спроби захопити місто, застосовуючи різні тактичні маневри. Волохов наголосив, що однією з останніх тактичних задумів росіян було взяти місто Бахмут в кліщі, відрізавши українські підрозділи від логістичних шляхів. Однак жодна спроба оточити місто в росіян не увінчалась успіхом.



Також командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов наголосив, що противник постійно намагається удосконалювати власну тактику та матеріальне забезпечення, щоб протидіяти безпілотникам ЗСУ. Оскільки українські безпілотники є великою проблемою для російських інтервентів. За словами Волохова, були випадки, коли противник, отримавши кращі засоби боротьби з безпілотниками, мав локальний успіх. Однак українські підрозділи досить швидко адаптувались до нової тактики окупанта. Ворог продовжує створювати проблеми для українських підрозділів розвідки, але несуттєві для лінії фронту.

Літак ВПС РФ А-50 моніторить цілі на території України для ракетних атак

Експерт з військової авіації Валерій Романенко розповів, що за допомогою літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія спроможна вести стеження за територію України від 200 до 600 км. Літак А-50 може спостерігати за роботою Повітряних сил України. Саме за допомогою цього літака, за словами експерта, Росія проводить розвідку та надає інформацію про цілі для російських винищувачів та ударних літаків. До того ж після запуску крилатих ракет, саме літак А-50 проводить моніторинг їхнього польоту. Експерт наголосив, що такі літаки створюють чимало проблем для ЗСУ.



Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Валерій Романенко припустив, що російський можливий ракетний удар не був зірваний через пошкоджений літак А-50 на військовому аеродромі у Мачулищах. Оскільки, за його словами, дрони-камікадзе, якими Росія атакувала Україну 26 лютого, запускались з окупованих територій на Сході. Зокрема, з узбережжя Азовського моря. Тобто, пошкодження літака А-50, який знаходився на території Білорусі, не вплине на перебіг наступних ракетних атак Росії.

Україна не має засобів для протидії літакам А-50

За словами Валерія Романенка, Україна не має засобів для боротьби з російськими літаками А-50. До радіолокаційних перешкод цей літак не чутливий, а ракет, якими ЗСУ могли б знищити А-50, в нас немає. Експерт також зауважив, що Україна має напрацьовувати заходи, щоб знешкодити такі літаки армії РФ. Романенко переконаний, що через тиждень на територію Білорусі перекинуть інший літак А-50, щоб замінити пошкоджений. Однак Україна не може завдавати ударів по території Білорусі й тому, цілком ймовірно, що білоруські партизани спробують пошкодити вже інший А-50. Що стосується місця базування А-50 на території Росії, то експерт вважає, що вони все ж залишаються недосяжною ціллю для ЗСУ. За наявних сил за засобів Україна може знешкодити А-50, якщо він перебуватиме на території окупованого Криму.