Президент Європейської ради скликає позачерговий віртуальний саміт лідерів. Причина

Про це інформують на сайті Європейської ради.

"Жорстокі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю минулої суботи призвели до трагічної загибелі понад тисячі невинних ізраїльських мирних жителів. Заручники мають бути звільнені негайно та без будь-яких попередніх умов. Терору немає виправдання. Ми повністю солідарні з народом Ізраїлю та жертвами терористичних атак. Ізраїль має право захищати себе у повній відповідності до міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - йдеться у листі-запрошенні.

Очільник Європейської ради висловив свою підтримку народу Ізраїлю та визнав, що ця країна має право захищати себе відповідно до міжнародного права. Однак, Мішель зазначив, що облога сектора Гази, руйнування та відсутність засобів першої необхідності викликають тривогу в міжнародній спільноті.

"У зв’язку з цим я хотів би скликати позачергове засідання Європейської ради, яке відбудеться у режимі відеоконференції у вівторок, 17 жовтня, о 17:30 (18:30 за Києвом, – ред.). Надзвичайно важливо, щоб Європейська рада, відповідно до договорів та наших цінностей, визначила нашу спільну позицію та встановила чіткий єдиний курс дій, який відображає всю складність ситуації, що розгортається", - заявив Мішель.

Він також наголосив, що конфлікт може підживлювати екстремізм у суспільствах ЄС та може спричинити міграцію й переміщення великої кількості людей до сусідніх країн. Мішель підкреслив, що ЄС повинен бути прихильником миру і поваги до міжнародного права та повинен прагнути уникнути ескалації ситуації в регіоні.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Наступного дня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Тоді ж президент США Джо Байден наголосив, що Ізраїль має право відповідати на атаки ХАМАСу, але втручання будь-якої іншої країни чи організації у власних інтересах не припустимо.

12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Гази, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню "Хезболла" на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль "Хезболли" після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Ізраїлю зброю, необхідну для боротьби з терористами ХАМАСу, продовжуючи постачання Україні зброї для боротьби з російською агресією.

Того ж дня винищувачі F-15 США прибули на Близький Схід, щоб зміцнити позиції Штатів у цьому регіоні.

13 жовтня Ріяд Мансур, представник Палестини в ООН, звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням вживати більше заходів для припинення "злочину проти людяності" Ізраїлю. А 14 жовтня МЗС Йорданії назвав заклик до евакуації з сектора Гази військовим злочином.