Прибуток Meta зріс до $7,8 млрд за останній квартал
У середу Meta заявила, що виторг компанії за другий квартал підскочив на 11% порівняно з минулим роком, до 32 мільярдів доларів
Про це інформує New York Times.
Загалом завдяки вдосконаленню рекламної технології Meta з використанням штучного інтелекту прибуток зріс на 16%, до 7,8 мільярда доларів.
У середу акції Meta зросли на 6% на торгах, до майже 300 доларів, порівняно з мінімумом у 90,70 долара в листопаді 2022 року.
"Ми продовжуємо спостерігати сильну взаємодію в наших додатках, і у нас є найцікавіша дорожня карта, яку я бачив за останній час", – сказав виконавчий директор Meta Марк Цукерберг і вказав на деякі високі показники компанії за квартал, включаючи випуск Meta Twitter: Threads. Застосунок став найбільш швидко завантажуваним менш ніж за добу. Водночас інтерес користувачів охолов в останні тижні.
Результати були підкріплені тим, що компанія заробляє на Reels, своєму відеопродукті, схожому на TikTok, всередині Instagram. Понад 3,88 мільярда людей щомісяця використовували один або кілька додатків Meta, включаючи Instagram, Messenger, WhatsApp і Facebook, що на 6% більше, ніж торік.
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За словами компанії, Instagram Reels також показав зростання, хоча керівники очікують, що знадобиться час, щоб заробити стільки грошей, скільки компанія зараз отримує на інших продуктах, таких як Stories.
Минулого тижня Meta випустила потужну систему штучного інтелекту LLaMA 2 яку, як сподіваються розробники, приймуть. Компанія очікує, що капітальні витрати зростуть у 2024 році, через збільшення витрат на інфраструктуру - сервери та потужні комп'ютери, які лежать в основі штучного інтелекту.
"Інвестиції, які ми зробили протягом багатьох років в ШІ, явно окупаються", – повідомив виконавчий директор, зазначивши, що системи штучного інтелекту компанії збільшили час, проведений на платформах компанії, на 7%.
Раніше Meta звільнила понад 21 тис. співробітників, збільшила витрати в деяких підрозділах і вирівняла ієрархію організації.
"Тепер, коли ми пережили звільнення, решта 2023 року буде присвячена створенню стабільності", - додав Цукерберг.
Нагадаємо, що компанія втратила свій блиск серед інвесторів за останні 18 місяців через спад продажів реклами.
- 4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.
- 6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.
- Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.
- Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".
- 7 липня у застосунку Threads виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta працює над тим, щоб це виправити.
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