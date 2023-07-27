Про це інформує New York Times.

Загалом завдяки вдосконаленню рекламної технології Meta з використанням штучного інтелекту прибуток зріс на 16%, до 7,8 мільярда доларів.

У середу акції Meta зросли на 6% на торгах, до майже 300 доларів, порівняно з мінімумом у 90,70 долара в листопаді 2022 року.

"Ми продовжуємо спостерігати сильну взаємодію в наших додатках, і у нас є найцікавіша дорожня карта, яку я бачив за останній час", – сказав виконавчий директор Meta Марк Цукерберг і вказав на деякі високі показники компанії за квартал, включаючи випуск Meta Twitter: Threads. Застосунок став найбільш швидко завантажуваним менш ніж за добу. Водночас інтерес користувачів охолов в останні тижні.

Результати були підкріплені тим, що компанія заробляє на Reels, своєму відеопродукті, схожому на TikTok, всередині Instagram. Понад 3,88 мільярда людей щомісяця використовували один або кілька додатків Meta, включаючи Instagram, Messenger, WhatsApp і Facebook, що на 6% більше, ніж торік.

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За словами компанії, Instagram Reels також показав зростання, хоча керівники очікують, що знадобиться час, щоб заробити стільки грошей, скільки компанія зараз отримує на інших продуктах, таких як Stories.

Минулого тижня Meta випустила потужну систему штучного інтелекту LLaMA 2 яку, як сподіваються розробники, приймуть. Компанія очікує, що капітальні витрати зростуть у 2024 році, через збільшення витрат на інфраструктуру - сервери та потужні комп'ютери, які лежать в основі штучного інтелекту.

"Інвестиції, які ми зробили протягом багатьох років в ШІ, явно окупаються", – повідомив виконавчий директор, зазначивши, що системи штучного інтелекту компанії збільшили час, проведений на платформах компанії, на 7%.

Раніше Meta звільнила понад 21 тис. співробітників, збільшила витрати в деяких підрозділах і вирівняла ієрархію організації.

"Тепер, коли ми пережили звільнення, решта 2023 року буде присвячена створенню стабільності", - додав Цукерберг.

Нагадаємо, що компанія втратила свій блиск серед інвесторів за останні 18 місяців через спад продажів реклами.