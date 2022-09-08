Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Очевидно, що з боку Росії відбувається газовий шантаж, про це також говорив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Одна з маніакальних ідей Путіна була Північний потік-2 (ПП-2) і тепер йому прикро, що цей проєкт не був реалізований, незважаючи на купу, витрачених Росією, грошей та зусиль. І зараз у Путіна зовсім маячні ідеї, про які пишуть у Німеччині, якщо Росія призупинить постачання по Північному потоку-1 (ПП-1), то німці погодяться на запуск ПП-2, але цього не станеться ні за яких обставин", - запевнив політолог.



Ігор Ейдман зазначив, що у німецькому суспільстві та еліті є консенсус, що від Росії та її газової, нафтової, енергетичної залежностей треба йти як можна скоріше всупереч всім проблемам.



"Цей шантаж допомагає Німеччині швидше відійти від газової російської голки. Передбачалося, що цей процес розтягнеться на пару років, але у результаті такої саморуйнуючої політики Путіна, який стріляє шантажем собі у ногу, то процес звільнення Німеччини від російської газової залежності закінчиться вже у цьому році", - зауважив Ейдман.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.

7 вересня країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися на газовий шантаж Росії після того, як Росія зупинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність