Путін хотів менше НАТО в Європі, але кордон РФ з Альянсом збільшиться вдвічі, – Столтенберг
Дії Путіна, який вдерся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі, призвели до цілком протилежного результату
Про це зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі в штаб-квартирі Альянсу з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Гаавісто та міністром оборони цієї країни Антті Кайкконеном.
"Президент Путін вдерся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. Він отримує з точністю до навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки й отримали запрошення стати повноправними членами", – сказав Столтенберг.
Генсек додав: коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією подвоїться, а кордон між НАТО та Росією збільшиться на 1300 кілометрів.
Він зауважив, що Фінляндія та Швеція вже зараз мають новий статус у відносинах із НАТО, зокрема беруть участь у засіданнях Альянсу, інтегруються в його цивільні та військові структури.
"Багато членів Альянсу дали гарантії безпеки як Фінляндії, так і Швеції.
Тому абсолютно неможливо уявити, що проти Фінляндії чи Швеції буде якась загроза без реакції НАТО", – наголосив він.
Вітаючи заяви Туреччини й Угорщини про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО, Столтенберг висловивши сподівання на те, що ці рішення будуть ухвалені швидко.
"Фінляндія та Швеція разом подали заявку на вступ до НАТО. І всі члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу на нашому саміті минулого року. Але, звісно, головне – щоб і Фінляндія, і Швеція якнайшвидше стали членами Альянсу, а не щоб вони приєдналися точно в той самий час", – сказав Столтенберг. І додав, що набуття Швецією повноправного членства в НАТО буде в пріоритеті.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія подали заявку на членство у НАТО.
- 28 червня 2022-го, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. А 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. За винятком Угорщини та Туреччини, члени НАТО відтоді ратифікували протоколи про їхнє приєднання. Анкара блокує приєднання Швеції, посилаючись на те, що вона вважає недостатньою боротьбу з тероризмом серед претендентів на вступ до НАТО.
- Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 17 березня повідомив, що його країна вирішила розпочати процес ратифікації протоколу про вступ Фінляндії до НАТО. Окремо від Швеції.
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