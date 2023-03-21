Путін хотів менше НАТО в Європі, але кордон РФ з Альянсом збільшиться вдвічі, – Столтенберг

Про це зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі в штаб-квартирі Альянсу з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Гаавісто та міністром оборони цієї країни Антті Кайкконеном.

"Президент Путін вдерся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. Він отримує з точністю до навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки й отримали запрошення стати повноправними членами", – сказав Столтенберг.

Генсек додав: коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією подвоїться, а кордон між НАТО та Росією збільшиться на 1300 кілометрів.

Він зауважив, що Фінляндія та Швеція вже зараз мають новий статус у відносинах із НАТО, зокрема беруть участь у засіданнях Альянсу, інтегруються в його цивільні та військові структури.

"Багато членів Альянсу дали гарантії безпеки як Фінляндії, так і Швеції.

Тому абсолютно неможливо уявити, що проти Фінляндії чи Швеції буде якась загроза без реакції НАТО", – наголосив він.

Вітаючи заяви Туреччини й Угорщини про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО, Столтенберг висловивши сподівання на те, що ці рішення будуть ухвалені швидко.

"Фінляндія та Швеція разом подали заявку на вступ до НАТО. І всі члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу на нашому саміті минулого року. Але, звісно, головне – щоб і Фінляндія, і Швеція якнайшвидше стали членами Альянсу, а не щоб вони приєдналися точно в той самий час", – сказав Столтенберг. І додав, що набуття Швецією повноправного членства в НАТО буде в пріоритеті.