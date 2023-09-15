"Путін має можливість затягнути війну": Чалий про перспективу співпраці РФ та Північної Кореї

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Транзит зброї до РФ через Північну Корею – найскладніше питання. Дійсно у КНДР є склади зброї, бо там до війни готуються завжди. А люди у них не просто бідні, а навіть не мають можливості поїсти, бо все вкладається у мілітарний розвиток. На мою думку, очільника Північної Кореї цікавлять технології саме до балістичних ракет. Також я впевнений, що без якоїсь китайської підтримки нічого з цього не вийде", - зауважив колишній надзвичайний і повноважний посол України у США.

Валерій Чалий сподівається, що Китай не піде на те, щоб якимось тіньовим способом, прикриваючись Північною Кореєю, постачати до РФ озброєння.

"Путін поставив все на цю війну, це ва-банк, тому він принизився аж до того, що просить військової підтримки у Північної Кореї. Я думаю, що скоріше за все мова йде про схеми обходу санкцій. Тому у цьому плані Білорусь використовується як майданчик для тренування, Північна Корея як можливий транзитний шлях озброєння до Росії. Тобто, на жаль, маємо констатувати, що з боку Путіна є можливості затягнути війну. І вже видно, що він це хоче робити", - зазначив Чалий.

Дипломат підкреслив, що по Лукашенку зараз мають бути найжорсткіші санкції, треба вже завершувати з ним гратися, нічого самостійно корисного він не зробить для європейської безпеки. Європейські структури це вже зрозуміли, треба й Україні зробити висновки.

"Наше ставлення до Північної Кореї визначено вже давно. Ми виступаємо разом зі всім світовим товариством. Шантаж та провокації КНДР по запуску балістичних ракет над Японією – це все для збереження влади цього дуже дивного диктатора", - додав пан Валерій.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

15 вересня, головний дипломат Південної Кореї натякнув, що Сеул може запровадити санкції проти РФ на тлі недавньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.