Ситуація навколо Бахмута й Соледара

Спочатку про найгарячішу точку на лінії фронту - Бахмут і Соледар. Закордонні ЗМІ з посиланням на британську розвідку й українських військових говорять, що РФ послабила наступ на Бахмут і почала зосереджувати більше сил на сусідньому Соледарі. Як на мене, тут не йдеться про послаблення наступу, а про те, що ворог розбивається об реальність сьогоднішньої української оборони в Бахмуті. Зараз РФ намагається з різних напрямків оточити місто, використовуючи різні варіації з наступом лінією Яковлівка - Підгородне - Соледар, де зараз точаться бойові дії, та намагається діяти в зоні Кліщіївки й Курдюмівки, щоб із Півдня пробитися до трас, які забезпечують Бахмут необхідною логістикою. Але сьогодні речник Східного напрямку Сергій Череватий сказав, що біля Соледара тривають жорсткі та важкі бої, працює наш легендарний десант, ситуацію постійно контролює командування фронту й жодних підстав говорити, що Соледар - під контролем ворога, нема. Зараз усе роблять для покращення ситуації в місті й уживають заходів для відбиття противника, який намагається закріпитись у Соледарі, але поки йому не вдається, і, думаю, не вдасться.

Офіцер ЗСУ й нардеп 8-го скликання Ігор Лапін розповів, що нічого нового РФ не вигадала. Вона шукає місце, де можна пробити оборону України. Упершись у добре організовану оборону біля Бахмута, росіяни зрозуміли, що їм там мало що "світить". Така ж історія була, коли вони йшли на Попасну та зрозуміли, що повністю взяти місто не зможуть, намагалися оточити його з двох боків. Аналогічно окупанти діяли на інших напрямках: намагалися охопити в підкову, змусити ЗСУ залишити місто, маючи дуже вузькі можливості вийти з населеного пункту. Так само вони стараються перетворити операцію "Бахмут" на обхват, але за рахунок Соледара, адже росіяни намагалися перегрупуватися та перекинути частину своїх ЗС, особливо вагнерівців на Соледар. Це було зрозуміло, щойно Путін почав говорити про так зване перемир’я. Фактично він хотів використати його, щоб таке переміщення військ пройшло не під вогневим контролем ЗСУ. Путін хотів по-тихому під час перемир’я перевести частину військ з-під Бахмута трохи в бік Соледара. Це йому не вдалося, ми не "повелися" на те. Переміщення військ супроводжувалося навалами артилерії ЗСУ. Звичайно, у рухому ціль важче влучити, і росіяни змогли частину військ перевести та, скориставшись невеликою перевагою оперативно-тактичного рівня, почали штурмувати Соледар. Наше командування це бачить, підкріплення 46-ю бригадою ДШВ відпрацювало. Ситуацію вирішуватимуть у найближчий день - два. Перекинути війська - одна історія, логістику - друга, артилерію - третя, тому загарбники зараз намагатимуться посилювати тиск за рахунок додаткового перекидання засобів, зокрема важкої артилерії. Наше завдання - налагодити там не слабшу оборону, ніж у Бахмуті. Є ще такі поняття як складки місцевості, можливості висот і контролю території з боку артилерії. Ігор Лапін вважає, що командування ЗСУ теж це бачить. Дивитимемося на ситуацію.

Перспективи нового наступу РФ на Сході й Півдні України

Офіцер ЗСУ зауважив, що РФ навряд чи наступатиме зараз на Півдні та Сході України. Якщо говорити про літо, то це дуже далеко й Ігор Лапін не готовий дивитися настільки вперед. Більші ризики того, що щонайбільше місяць - два нам дається для організації контрнаступу та розгрому основного угруповання військ на Донецькому напрямку. Цих мобілізованих, коли їх одягнуть, взують і дадуть їм "калаші", мають кудись відправити. Слабко віриться, що їх пошлють на навчання, можливо, якусь левову частину, але інша обов’язково поїде підкріпляти сили, зосереджені в Україні. Якщо ми до того часу залишимо російське угруповання неушкодженим, то, отримавши підкріплення, маючи техніку, броньовану артилерію й усе потрібне, воно на нас тиснутиме. Тоді, можливо, великий наступ на весну росіянам удасться організувати. Якщо нам зараз надійде додаткове озброєння, анонсованого Заходом (танки, важка зброя), то в нас є необхідний час, коли ми можемо угруповання РФ на Бахмутському напрямку, в Авдіївці, Соледарі розбити. Саме це треба зробити, щоб свіжомобілізованим не було до кого їхати на допомогу.

Потреби ЗСУ в збільшенні особового складу

За словами Ігоря Лапіна, перш за все потрібно перестати дурити українців. Кімнатні провидці, рожеві поні пророкують закінчення активних бойових дій за три дні, місяць, вихід на Крим до нового року. Потрібно перестати на них зважати. Міністр оборони говорить велику неправду. Ігор Лапін зауважив, що ми всі знаємо, що нашому МЗС дали вказівку організувати верифікацію та мобілізацію тих, хто стоїть в інших країнах на консульському обліку. Це передусім стосується студентів, які раніше виїхали за кордон. У цій ситуації потрібно таке робити. Якщо держава робить це, то не треба дурити людей. Ігор Лапін не вважає, що ці студенти зможуть скласти ударний кістяк ЗСУ. Це було б неправильно, адже мізки потрібно берегти. Хтось же має будувати Україну, коли закінчиться війна. Але у військкоматах - повний безлад, загиблим бійцям приносять повістки, і це не поодинокі випадки. У нас є черги з людей, особливо на Заході України, які ходять туди, як на роботу, а їм обіцяють перетелефонувати й віз і нині там. Мобілізація потрібна, адже якщо не робити ротацію, то виснажимо особовий склад на передовій. Потрібно готуватись, адже РФ має величезний людський мобілізаційний потенціал, до 25 млн. Треба мобілізувати не лише за спеціальностями, але й навчати.

Новий пакет військової допомоги від США

У будь-якому разі нам сьогодні потрібна зброя. Сподіваємося на активну допомогу США, зокрема крізь призму найпотужнішого пакету на понад $3 млрд, оголошеного цього тижня. Військовий аналітик і головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що особливість цього пакету - в тому, що не просто передають бронетехніку, а в тому, що вперше озброєння передають не в одиничних зразках, а кількісно, хоча б на батальйон, тобто 50 Bradley, 18 САУ М109 (швидше за все версії А6), інша артилерія калібру 105 мм, бронетранспортери М113 та позашляховики Ханбі, боєприпаси, ракети до ЗРК. Олег Катков вважає, що вже йдеться про цифри на кшталт пів сотні. Версія Bradley - М2А2 й відповідає 90-им рокам. Основна візуальна відмінність М2А2 від М2А3 - відсутність у старішої версії командирської панорами, водночас внутрішні відмінності значно глибші. Якщо А3 цифрова повністю, то М2А2 старіша. У будь-якому разі ця БМП витримуватиме завдяки новому бронюванню боєприпас калібру 30 мм, встановлений на бронемашинах РФ (БМП-2, БМП-3). Це озброєння має гармату 25 мм з боєприпасами, які здатні прошивати БМП ворога наскрізь, а для боротьби з танками - ПТРК. Це було доволі логічно, адже саме цю версію передають союзникам, зокрема з НАТО. Зокрема, Хорватія отримала версію М2А2, як і Україна. Bradley має ПТРК TOW, який може максимально ефективно знищувати танки в лобовій проєкції. Цей ПТРК знайомий ЗСУ, адже його постачали й ефективно використовували до цього. Відносно гармати 25 мм, вона має підкаліберні бронебійні снаряди. Навіть у звичайній версії вони пробивають БМП-1, БМП-2, БМП-3 на всіх реальних дистанціях бою. Якщо йдеться про передачу Україні підкаліберних боєприпасів 25 мм з пенетратором з урану, то вони прошиватимуть ці машини повністю. Навіть коли Bradley вестиме вогонь у боковій проєкції танків, ця гармата цілком їх знищуватиме. США запропонували нам використовувати ракети RIM-7 Sea Sparrow безпосередньо на "Буку", тобто питання, де брати ракети, до цієї радянської системи, можна вважати вирішеним. Це вкрай позитивно, адже "Бук" - один з основних ЗРК, які насправді формують українське небо.

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