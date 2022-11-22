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Аналітика

РФ все ще зберігає можливості для виготовлення ракет, але надалі ці запаси будуть вичерпуватися. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
22 листопада, 2022 вiвторок
21:48
Статті Сергій Згурець

Росія спромоглася виготовити 120 одиниць крилатих ракет у період з 22 лютого до 18 листопада, тобто йдеться про 15 ракет на місяць

Арсенал високоточних ракет РФ

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков опублікував оновлену та більш деталізовану інформацію щодо запасів далекобійних ракет у РФ. Це цілком доречно на тлі питань, як довго ворог може проводити активні масові терористичні атаки по нашій критичній інфраструктурі. Міністерство оборони України детально розписало кількість, запаси та темпи виробництва ракет для ОТРК "Іскандер, "Калібр", Х-101, Х-555 та інших видів далекобійного ракетного озброєння РФ.



Йдеться про період з 22 лютого до 18 листопада 2022 року. За цією інформацією крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555, який ворог використовує для ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, у Росії залишилося 282 одиниці. Раніше запаси оцінювалися у 213 ракет без оцінки темпів виробництва.

З приводу темпів виробництва цікава інформація, яка була наведена у даних Міністерства оборони України, йдеться про те, що за цей проміжок часу Росія спромоглася виготовити ще 120 одиниць крилатих ракет. Тобто йдеться про 15 ракет на місяць. Це можна пояснити тим, що роботи відбуваються у три зміни, з огляду на накопичення запасів компонентів до виготовлення цих ракетних озброєнь. Запаси ракет морського базування "Калібр" складають 229 одиниць, а поточне виробництво так само зберігається. А з приводу найбільш небезпечних ракет "Кинджал", то за даними міністерства оборони України виходить, що ворог від 24 лютого і до сьогодні використав 16 "кинджалів", але поновив їхню кількість. Зараз у запасі у ворога 43 таких ракети.

Висновки: агресор все ще зберігає можливості для виготовлення ракет шляхом накопичених компонентів , але надалі ці запаси будуть вичерпуватися.

Сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов сказав про те, що запасів ракет у росіян максимум на 3-4 потужні атаки, які були всередині листопада. Йдеться про те, що нам треба робити ставку на отримання закордонних систем ППО і протиракетної оборони. Хоча, навіть з тими зразками, що сьогодні є, наша ППО демонструє надзвичайно ефективні показники. Якщо ми згадаємо про атаку 15 листопада, тоді по території України було випущено 96 крилатих ракет повітряного і морського базування і 75 з цих ракет були збиті. І це добрий показник для нашої ППО.

Ми маємо шукати різні варіанти захисту та можливості для того, аби спонукати США і Захід більш активно допомагати Україні саме у цьому напрямку.

Чи може НАТО прикривати частину повітряного простору України

На думку Михайла Самуся, військового експерта та експерта Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, тут виникає політичне питання: чи готове НАТО надати або поширити можливості технічної системи, тобто комп'ютерної системи, а також радарів і ЗРК вже для захисту українського повітряного простору. Це політичне питання і є головним. Наприклад, чи може комплекс Patriot, який стоїть на території Польщі збити ракету, яка спрямована проти об'єкта у Львівській області. Технічно немає проблем, а політично — виникають сумніви. Оскільки це може стати приводом для прямого зіткнення між країнами НАТО і Росією, що викликає велике занепокоєння у генсека НАТО, який постійно повторює, що НАТО не хоче втягуватися у прямий конфлікт з Росією. Хоча я такої політичної позиції з боку НАТО, чесно кажучи, не розумію.

Ситуація довкола ЗАЕС

Експерт Центру дослідження армії зауважив, що нарешті західна спільнота та західні олігархи, які займаються ядерним бізнесом, все ж таки надавили на російську сторону і попередили Росію щодо подальшого продовження агресивної політики на ЗАЕС. Путіну вже сказали напряму, що тоді доведеться накласти санкції на Росатом і тоді він втратить ще й атомну енергетику, з точки зору валютних прибутків. А це для путінського режиму дуже чутлива тема, отримання валюти, бо потік скоро буде скорочуватися. Завтра ще буде встановлено планку і на нафту. Я не розумію, чому так довго Захід намагався це сказати, довести та натякнути. Про це можна було говорити у перший день окупації Запорізької АЕС або Чорнобильської АЕС, хоча там Росатом не був так активно залучений. А на Запорізькій АЕС був указ Путіна, що він доручає Росатому взяти контроль над станцією. І тут є всі докази, що компанія, яка веде бізнес з Заходом бере участь в окупації української території та українських об‘єктів атомної енергетики. Будь-який юрист може довести цей злочин. Нарешті наші західні партнери вже наважилися натякнути Путіну, що треба закінчувати цей цирк, бо він може закінчитися для Росатому і для Росії великими проблемами.

Перспективи на фронтах

Виглядає, що у Росії є 2-3 способи ведення бойових дій: ракетний терор, розмахування ядерною дубиною та закидування фронту своїм гарматним м'ясом.

Михайло Самусь зазначив, що ЗСУ володіють стратегічною ініціативою. Зараз українська армія готується до проведення кількох наступальних операцій. Ми знаємо, що це і Мелітопольський напрямок, і активні дії наших сил на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, також напрямок Сватове на Луганщині. А російська армія нічого не може запропонувати навіть після проведення часткової мобілізації. Наскільки я розумію, Путін буде проводити або наступну хвилю часткової мобілізації, або оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію, тому що у нього явно не вистачає ресурсів навіть для створення ударного угруповання на території Білорусі. І це наводить на думку, що Путін зараз має два варіанти, або знищити енергетичну систему України та якось примусити нас до переговорів, або збиратися на повне відмобілізування декілька мільйонів людей, витягти залишки техніки та спробувати створити угруповання у Білорусі, також наповнити фронти, щоб якось переломити ситуацію.

Михайло Самусь впевнений, що українська армія активно буде проводити зиму на фронтах, тобто не буде жодного сповільнення. А Росія буде діяти асиметрично, завдаючи удари по цивільних об'єктах. Паралельно, якщо у РФ оголосять повну мобілізацію, то цей процес росіянам треба буде проводити мінімум два місяці. Якщо ми говоримо по часові показники, то українська армія до лютого буде намагатися максимально забезпечити реалізацію своїх цілей. А у Путіна лютий буде тим моментом, коли він підготується до реалізації своїх операцій коштом відмобілізування. Але при досягненні результатів українською армією своїх цілей, то те російське мобілізування не буде мати значення, бо їм вже не буде, де проводити операції. Відповідно, це буде повний крах тих позицій, які зараз російські війська займають на окупованій території України.

Україна
Росія
Сергій Згурець
Мелітополь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
мобілізація
Херсонщина
війна з Росією
Сватове
Запорізька область
НАТО
Військові новини
Запорізька АЕС
Колонка Згурця
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