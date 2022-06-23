Про це інформують на сайті Європейської мовної спілки.

"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що пісенний конкурс Євробачення-2023 не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року.

Рішення керувалося відповідальністю ЄВС щодо забезпечення виконання умов для гарантування безпеки та безпеки всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого має розпочатися негайно в країні перебування", - йдеться у повідомленні.

Спілка повідомляє, що близько 10 тис. працівників зазвичай акредитовано на пісенному конкурсі, також очікується, що приїдуть ще 30 тис. шанувальників: "Їхній добробут – наша головна турбота".

За правилами Євробачення місце проведення можна перенести в форс-мажорних ситуаціях, таких як війна.

"У відповідь на опитувальник EBU з безпеки низку ризиків, які можуть вплинути на безпосереднє планування такого великого заходу, включаючи "серйозний" ризик повітряних нальотів/атак з літаків або атак з використанням безпілотників або ракет, які можуть призвести до значних жертв, було визначено у наданій нам українській оцінці", - наголосили в спілці.

EBU зазначає, що звернулася за консультацією до стороннього експерта з безпеки, у якій "чітко вказувалося, що контрзаходи, запропоновані для пом'якшення загроз при плануванні заходу в Україні, були недостатніми для міжнародного публічного заходу, а оцінка ризику події з масовими жертвами через конфлікт, що триває, "висока"

"Окрім міркувань безпеки, конфлікт, що триває, в Україні змушує делегації та учасників неохоче приїжджати до країни. Ми також наголосили на коментарі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може тривати роки.

"Щодо можливості проведення конкурсу у прикордонному районі неподалік сусідньої країни, то технічні характеристики запропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам Євробачення", - сказано у заяві.

Європейська мовна спілка наголосила, що протягом 2023 року Україну не відвідують великі міжнародні концертні тури.

"Усе це сприяє загальній оцінці EBU про те, що з точки зору безпеки та гарантій експлуатації необхідних вимог до хостингу, викладених у правилах конкурсу "Євробачення", не дотримано", - додали в заяві.