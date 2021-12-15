Риторика європейських країн щодо РФ стала жорсткішою, ніж в 2014 році, - Фесенко
Голова правління Центру прикладних та політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко вважає помітним прогресом риторику європейських лідерів щодо військової ескалації РФ проти України порівняно з 2014 роком
Таку думку він висловив в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV.
“Я вважаю, що значна європейська частина політиків розуміла ще до останньої розмови Байдена та Путіна, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України стане катастрофою для всієї Європи. Раціональні європейські політики, які розуміють суть подій та не одягають “рожеві окуляри” прекрасно знають проблему. Але, на жаль, є велика кількість політиків, які вважають, що в першу чергу потрібно ставити питання бізнесові та економічні у відносинах з Росією та домовлятись з Путіним і не дражнити його. Прихильників такого підходу вистачає в Європі та США”, - пояснив Фесенко.
На думку Фесенка, наразі ситуація має інший вигляд, оскільки всі лідери країн Європи висловлюють сильне занепокоєння та попереджають Путіна про серйозні наслідки в разі військової агресії проти України. Він вважає, що така хвиля критики та попереджень на адресу Путіна набагато потужніша, ніж в 2014 році.
“У 2014 році весь Захід реагував на анексію Криму та початок війни на Донбасі досить мляво. Зараз же всі європейські лідери та їх адміністрації більш різкіші в своїх заявах щодо Путіна. Вони дають чітко зрозуміти, що Україна не залишиться сама в разі повномасштабного вторгнення РФ. Тому, можливо не такий помітний, але прогрес все таки є”, - додав Фесенко.
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