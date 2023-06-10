Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний

Про це повідомили у суботу, 10 червня, в telegram-каналі Енергоатому.

"Станом на 08:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться у дописі.

Фото: НАЕК "Енергоатом"

Як змінилася ситуація на ЗАЕС після підриву дамби Каховської ГЕС

Зазначається також, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.

7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.

Також у МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні.

На вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 12,5 м – нижче за так звану мертву точку, нижче якої водозабір неможливий. Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота

Утім увечері 8 червня в МАГАТЕ зазначили: за попередніми висновками експертів, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Проте для точної інформації спеціалісти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до каналу Запорізької ТЕС, що примикає до ЗАЕС.

У п'ятницю, 9 червня, Енергоатом видав розпорядження про переведення блоку №5 Запорізької АЕС у стан "холодного зупину". Ухвалене рішення було спричинене неможливістю усунути на окупованій росіянами станції виявлені порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.