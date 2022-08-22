Про це в інтерв'ю "Главкому" сказала Сандра Кротевич – сестра першого заступника командира полку "Азов" Богдана Кротевича (Тавра). Вона переконана, що кожен депутат, який не підтримав цієї заяви, має скласти мандат.

"Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від "Європейської солідарності" поставити в порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО і міжнародних організацій щодо Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоб поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило, і багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно просимо їх нарешті зробити це звернення. Але народним депутатам це виявилося не потрібним", – зазначила Сандра Кротевич.

Вона додала, що у зв'язк уз цим має до народних депутатів два запитання.

"По-перше, навіщо нам депутати, яким начхати на українських військовополонених? По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?" – зауважила сестра захисника Азовсталі.

Сандра Кротевич вважає, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат.

"Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу, і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось із них відпочивав за кордоном, а хтось ховався в Києві – вони сиділи у Маріуполі, на Азовсталі, стримуючи шалену кількість російських військових і техніки. А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого – проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати – вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі", – зауважила Кротевич.

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. 11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

Інформацію про те, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців, підтвердила й українська розвідка

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