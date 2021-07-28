Росія надасть додаткове озброєння армії Таджикистану через активність талібів, - Шойгу
За словами глави міноборони Росії, його країна вживає заходів через "стрімку безпекову деградацію" в регіоні після виводу військ США та НАТО з Афганістану
Про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив під час візиту до Таджикистану, передає російський "Интерфакс".
"Сьогодні на перший план виходить спільна робота з нейтралізації загроз з території сусіднього Афганістану. Поспішне виведення звідти іноземних військ спровокувало стрімку деградацію обстановки, посилення і сплеск активності терористів. Дана ситуація вимагає вжиття належних заходів. Така робота вже ведеться", - сказав Шойгу на переговорах з міністром оборони Таджикистану Шералі Мірзо в Душанбе в середу, 28 липня.
Шойгу додав, що для відпрацювання дій з відбиття терористичних загроз на афганському напрямі спланований ряд спільних навчань як на двосторонній основі, так і в рамках ОДКБ.
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"Організовано додаткові безоплатні поставки російського озброєння і техніки для оснащення армії Таджикистану. Продовжуємо підготовку кваліфікованих таджикистанських військових кадрів. Готуємо їх як в наших військових вузах, так і на фондах 201-ї російської військової бази. Надаємо для бойового навчання все необхідне. Приділяємо підвищена увага зміцненню бойового потенціалу нашої бази і уточненню планів щодо спільного відбиття можливого проникнення бойовиків ", - заявив російський очільник міноборони.
Він підкреслив, що російська сторона готова "надавати будь-яку необхідну підтримку таджикистанським друзям".
На початку липня на території Таджикистану знайшли притулок близько 1500 афганських військових, які рятувалися від атак бойовиків руху Талібан. Ще 347 етнічних киргизів - громадян Афганістану, в тому числі 77 жінок і 177 дітей, перетнули кордон Таджикистану в Мургабському районі - адміністративній одиниця в складі Гірничо-Бадахшанської автономної області.
- В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.
- 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення
- Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау. Саме угрупування заявляє про контроль 85% території країни.
- 14 липня на кордоні таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном.
- 20 липня російські танкові війська у Таджикистані зробили марш-кидок до кордону з Афганістаном, де 5 серпня мають розпочатися військові навчання
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