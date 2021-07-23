Таджикистан заявив, що прийме до 100 тис. біженців з Афганістану

Про це заявив заступник голови Комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану Емомалі Іброхімзода, передає Anadolu.



Таджикистан готовий прийняти і розмістити на своїх прикордонних полігонах близько 100 тис. біженців з Афганістану.



За його словами, в разі необхідності Таджикистан може прийняти ще більше біженців.



"Ми вивчаємо можливості прийому афганських біженців разом з міжнародними організаціями", - сказав чиновник.



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Заступник голови відомства зазначив, що найближчим часом на території району Кушонійон і міста Хорог будуть здані в експлуатацію два спеціальних склади, де будуть зберігатися намети, постіль, засоби гігієни та продукти харчування для афганських біженців.



Крім того, Іброхімзода нагадав, що 1574 афганських військових, які втекли в Таджикистан в липні цього року, були відправлені приватними літаками в міста Кабул і Мазарі-Шаріф після надання необхідної медичної та соціальної допомоги.



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На початку липня на території Таджикистану знайшли притулок близько 1500 афганських військових, які рятувалися від атак бойовиків руху Талібан. Ще 347 етнічних киргизів - громадян Афганістану, в тому числі 77 жінок і 177 дітей, перетнули кордон Таджикистану в Мургабському районі - адміністративній одиниця в складі Гірничо-Бадахшанської автономної області.

В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.

6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення

Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау. Саме угрупування заявляє про контроль 85% території країни.

14 липня на кордоні таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном. Пізніше в тому районі було вбито індійського фотокореспондента, лауреата Пулітцерівської премії, Даніша Сідікі