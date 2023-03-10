Росія розчарована тим, що у Тбілісі не пролилась кров, - журналістка Волошина

Про це в ефірі Еспресо заявила журналістка Лариса Волошина.

"Росія є в грузинській історії. По-перше, цей законопроєкт був вкинутий навмисно. По-друге, був розрахунок на повстання і на його подавлення. Для Росії є величезним розчаруванням є те, що не сталося кровопролиття. Вони агресують на правлячу партію Грузії, бо ті не почали розстрілів. От чого вони хочуть. Це все робиться для того, щоб мати можливість після цих розстрілів або ввести війська у Тбілісі після падіння влади, або починати якісь посередницькі дії на Заході. Мовляв, дивіться новий регіон спалахнув. Їм до Тбілісі 30 км", - зазначила вона.

На думку Волошиної, якби почалась бійня, розстріли, як на Майдані, то це призвело б до деморалізації грузинської армії та силовиків.

"Росія за кілька годин уже була б на підступах до Тбілісі, як у 2008 році. Не маючи можливості перемогти на полі бою в Україні та розуміючи, що втрату своєї ваги. Країни, які мають окуповані анклави, усвідомлюють, що час для деокупації настав", - підсумувала журналістка.