Росія розчарована тим, що у Тбілісі не пролилась кров, - журналістка Волошина
Для Росії є величезним розчаруванням є те, що не сталося кровопролиття в Грузії - був розрахунок на повстання і на його подавлення
Про це в ефірі Еспресо заявила журналістка Лариса Волошина.
"Росія є в грузинській історії. По-перше, цей законопроєкт був вкинутий навмисно. По-друге, був розрахунок на повстання і на його подавлення. Для Росії є величезним розчаруванням є те, що не сталося кровопролиття. Вони агресують на правлячу партію Грузії, бо ті не почали розстрілів. От чого вони хочуть. Це все робиться для того, щоб мати можливість після цих розстрілів або ввести війська у Тбілісі після падіння влади, або починати якісь посередницькі дії на Заході. Мовляв, дивіться новий регіон спалахнув. Їм до Тбілісі 30 км", - зазначила вона.
На думку Волошиної, якби почалась бійня, розстріли, як на Майдані, то це призвело б до деморалізації грузинської армії та силовиків.
"Росія за кілька годин уже була б на підступах до Тбілісі, як у 2008 році. Не маючи можливості перемогти на полі бою в Україні та розуміючи, що втрату своєї ваги. Країни, які мають окуповані анклави, усвідомлюють, що час для деокупації настав", - підсумувала журналістка.
- Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії зранку 9 березня повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".
- У міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, а опозиція вимагає відставки уряду і дострокових виборів.
- 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні
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