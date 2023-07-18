Про це заявив у коментарі журналістам у штаб-квартирі ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

Україна ніколи не вела переговорів з Росією щодо "зернової угоди", і минулого року було підписано два окремих документи: один меморандум між Україною, Туреччиною і ООН та інший – між ООН, Туреччиною і Росією, нагадав міністр.

"Сама Росія уникає ясності, тому що в одному тексті вони кажуть про припинення, а в іншому коментарі – про призупинення", - наголосив Кулеба.

Тож перспективи цієї угоди одним видаються "менш оптимістичними", іншим – "трохи оптимістичнішими", вважає він. За словами дипломата, подібні заяви РФ - це безвідповідальний крок, що ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Кулеба провів низку переговорів на цю тему, зокрема з генсеком ООН, "про те, як діяти далі, тому що функціонування коридорів, морських і сухопутних, для експорту українського збіжжя на світовий ринок має продовжуватися".

"Тепер у нас у всіх болить голова, ми повинні розв’язати ще одну проблему, створену Росією", – сказав він.

Також міністр відзначив, якщо буде політична воля, вихід буде знайдено. Найближчими днями будуть проведені "дуже інтенсивні консультації на всіх рівнях", щоб знайти рішення. Крім того, за його словами, проводяться консультації з Міжнародною морською організацією з цього питання.

Росія не гарантує безпеку жодному судну, яке намагатиметься перевозити українське зерно, зауважив Кулеба.

"Але в цілому ми повинні розуміти одну просту річ: доки Росія перебуватиме в Криму, доти вона сподіватиметься, що зможе шантажувати світ і нав'язувати свою волю кому завгодно. Якщо ми розв’яжемо цю проблему, через місяць-два вони придумають іншу", – додав український дипломат, підкресливши, що найкращий спосіб розв'язати питання – перемогти Росію і змусити її піти геть.

Зазначимо, Кулеба перебуває у Нью-Йорку з робочим візитом, куди він прибув для участі в засіданні Радбезу ООН та у відкритих дебатах Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Вже 5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати "зернову ініціативу". Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду". Натомість президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди". Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити угоду в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.