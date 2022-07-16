Росія вдається до ракетного терору, щоб Зеленський пішов на умови Кремля, дбаючи про життя українців, - польський генерал Скшипчак
Генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що країна-агресорка Російська Федерація вдається до ракетного терору проти українського народу, аби схилити президента України Володимира Зеленського піти на умови Кремля
Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" телеканалі "Еспресо".
"Російські загарбники застосовують ракетний терор, яким хочуть примусити українців піддатися тій агресії, щоб зламати опір українського народу проти російської агресії. Вони впевнені, що цими вбивствами цивільних переконають вашого президента Володимира Зеленського піддатися тиску, щоб він, дбаючи про життя українців, прийняв російські умови. Така їхня ціль і тому вони знищують невинних людей із таким звірством, яке можна прирівняти до часів нацизму", - зазначив Скшипчак.
Польський військовий додав, що росіяни вдаються до стратегії геноциду.
"Від самого початку повномасштабної війни росіяни застосовують стратегію геноциду, знищуючи цивільне населення України. Прикладами є Маріуполь, а до того Буча та Ірпінь, зараз ті міста, які намагаються знищити поза межами досяжності війська, б’ючи ракетами по Кременчуку, і по Львову, і колись Луцьку, Києву, зараз по Вінниці", - зауважив Вальдемар Скшипчак.
- Ввечері 15 липня у Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів, у місті розпочалась пожежа. Внаслідок авіаудару РФ - троє людей загинуло. Пізніше стало відомо, що рашисти обстріляли Дніпро зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС із району Каспійського моря. Вартість однієї крилатої ракети складає $13 млн.
- Вночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву та Одесі.
- Внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці, скоєного Росією в четвер, 14 липня, загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав у телеграмі, що вранці 16 липня росіяни випустили по Нікополю 53 ракети з "градів".
- Окупанти 15-16 липня обстріляли Сумщину з артилерії, мінометів і ракетами з літаків, пошкодили будинки, поранили й убили тварин.
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