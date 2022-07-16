Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" телеканалі "Еспресо".

"Російські загарбники застосовують ракетний терор, яким хочуть примусити українців піддатися тій агресії, щоб зламати опір українського народу проти російської агресії. Вони впевнені, що цими вбивствами цивільних переконають вашого президента Володимира Зеленського піддатися тиску, щоб він, дбаючи про життя українців, прийняв російські умови. Така їхня ціль і тому вони знищують невинних людей із таким звірством, яке можна прирівняти до часів нацизму", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що росіяни вдаються до стратегії геноциду.

"Від самого початку повномасштабної війни росіяни застосовують стратегію геноциду, знищуючи цивільне населення України. Прикладами є Маріуполь, а до того Буча та Ірпінь, зараз ті міста, які намагаються знищити поза межами досяжності війська, б’ючи ракетами по Кременчуку, і по Львову, і колись Луцьку, Києву, зараз по Вінниці", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

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