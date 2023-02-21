Росія закликала Швецію надати їй результати розслідування вибухів на "Північних потоках"

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що Радбез ООН, після того, як Росія закликала провести незалежне розслідування вибухів на газопроводах, збереться у вівторок, щоб обговорити питання можливої диверсії. Так, зокрема, Швеція та Данія, у чиїх економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисне. Утім вони не сказали, хто може нести за це відповідальність.

"Минуло майже п'ять місяців з моменту саботажу на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2". Проте весь цей час шведська влада, як на зло, мовчить", - заявили в російському посольстві у Швеції і повторили запитання МЗС Росії щодо того, чи є що приховувати Швеції через вибухи.

Також у посольстві повторили позицію Москви і звинуватили Захід у вибухах на "Північних потоках". Доказів при цьому надано не було.