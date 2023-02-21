Росія закликала Швецію надати їй результати розслідування вибухів на "Північних потоках"
Увечері 20 лютого Росія закликала Швецію надати їй результати поточного розслідування вибухів на "Північних потоках", які сталися минулого року
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що Радбез ООН, після того, як Росія закликала провести незалежне розслідування вибухів на газопроводах, збереться у вівторок, щоб обговорити питання можливої диверсії. Так, зокрема, Швеція та Данія, у чиїх економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисне. Утім вони не сказали, хто може нести за це відповідальність.
"Минуло майже п'ять місяців з моменту саботажу на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2". Проте весь цей час шведська влада, як на зло, мовчить", - заявили в російському посольстві у Швеції і повторили запитання МЗС Росії щодо того, чи є що приховувати Швеції через вибухи.
Також у посольстві повторили позицію Москви і звинуватили Захід у вибухах на "Північних потоках". Доказів при цьому надано не було.
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
- Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.
- Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
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