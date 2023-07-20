Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни підвищують ставки для переговорів з Ердоганом. Зерновий коридор - це 99% Ердоган і 1% ООН. Це особистий геополітичний проєкт президента Туреччини. Вже російські експерти кажуть, що Ердоган почав вести недружню політику щодо РФ. Туреччина відпустила азовців, розблокувала членство Швеції в НАТО. Ердоган сказав, що підтримує територіальну цілісність України, звільнення Криму. І нарешті сказав, що Україна заслуговує бути членом НАТО", - підкреслив Клименко.

Головний редактор видання BlackSeaNews також додав, що росіяни формують свою переговорну позицію.

"Буде зустріч Ердогана з Путіним. РФ формує свою переговорну позицію. Але немає інших можливостей для боротьби у Чорному морі з мінною загрозою, ніж створення міжнародної турецько-румунської мінно-тральної групи військових кораблів. Які під будь-якою парасолькою почали б розчищати Чорне море від мін й забезпечувати військово-морську присутність кораблів НАТО у Чорному морі, у тому числі в українському секторі", - зауважив Клименко.

Припинення Росією дії "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.















