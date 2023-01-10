Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення у Нідерландах

Про це повідомляє нідерландський медіарегулятор Commissariaat voor de Media.

"Медіарегулятор дає дозвіл TVR Studios B.V. надавати послуги комерційного телевізійного мовлення як комерційній медіаустанові через програмний канал під назвою TV Rain", - ідеться в повідомленні.

Компанія TVR Studios B.V., що зареєстрована в Амстердамі, подала заявку на отримання ліцензії на мовлення ще 6 грудня 2022 року. 22 грудня рішення про надання дозволу ухвалили. Його мали опублікувати упродовж 15 днів.

Commissariaat voor de Media наголосив, що жодних підстав не надавати телеканалові ліцензію на мовлення не виявлено.

2 грудня 2022 року російський телеканал "Дождь" звільнив ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі заявив про підтримку окупантів.

6 грудня у Латвії анулювали ліцензію на мовлення в російського телеканалу "Дождь" через загрозу нацбезпеці. Серед порушень, які були виявлені національною радою з електронних ЗМІ, були відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму як території РФ та слова "наша армія" стосовно російських військ.

Згодом Литва та Естонія також заборонили мовлення "Дождя".

29 грудня 2022 року стало відомо, що управління у справах громадянства та міграції Латвії (PMLP) ухвалило рішення зберегти візи працівникам телеканалу "Дождь".