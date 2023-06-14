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Розслідування підриву "Північного потоку": Швеція заявила про завершальну фазу

14 червня, 2023 середа
20:45
Світ

Європейське розслідування вибуху на "Північних потоках" майже закінчене, восени можуть оголосити звинувачення

Про це інформує CNN з посиланням на шведського прокурора Матса Люнгквіста.

Розслідування причин диверсії на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" наближається до кінця.

"Я дійсно думаю, що ми, можливо, вступаємо у кінцеву фазу у цій справі. Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення з питання так званого обвинувального висновку", - заявив Люнгквіст.

Чотири отвори в трубопроводах "Північних потоках", які сполучають Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, розслідуються як наслідок вибуху торік владами Швеції та Данії.

"Я можу сказати, що вибухівка має особливий склад, на підставі якого можна зробити певні висновки (про зловмисника - ред.)", - додав прокурор.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом Північний потік за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

Росія
ЄС
Швеція
Північний потік
Північний потік-2
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