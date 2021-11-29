Саакашвілі виголосив промову у суді і покинув залу, засідання продовжать без нього
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі більше не буде присутній на судовому процесі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді"
Про це повідомляє "Грузия Online".
Після того, як Саакашвілі виголосив промову, він вирішив залишити залу суду.
На думку адвоката Саакашвілі Беки Басилая, було б краще взяти до уваги рекомендацію лікарів та відкласти слухання справи у зв'язку зі станом здоров'я третього президента Грузії.
"Я не очікував сьогодні, що через його стан здоров'я протягом стількох годин Міхеїл Саакашвілі зможе взяти участь у процесі та виступити з промовою перед публікою. Якщо сьогодні це непринципово, краще було б відкласти процес. Але якщо важливо, ми можемо продовжити і готові подавати клопотання", - звернувся Бека Басилая до колегії суддів.
Суддівська колегія вирішила продовжити слухання без підсудного, засідання триватиме до 17:00.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
- 25 листопада лікар заявив, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі задовільний.
- 29 листопада відбувається судовий процес над Міхеілом Саакашвілі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді".
- Біля будівлі, де відбувається суд над Саакашвілі, сталися сутички між поліцейськими та активістами.
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