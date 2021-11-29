Саакашвілі виголосив промову у суді і покинув залу, засідання продовжать без нього

Про це повідомляє "Грузия Online".



Після того, як Саакашвілі виголосив промову, він вирішив залишити залу суду.



На думку адвоката Саакашвілі Беки Басилая, було б краще взяти до уваги рекомендацію лікарів та відкласти слухання справи у зв'язку зі станом здоров'я третього президента Грузії.



"Я не очікував сьогодні, що через його стан здоров'я протягом стількох годин Міхеїл Саакашвілі зможе взяти участь у процесі та виступити з промовою перед публікою. Якщо сьогодні це непринципово, краще було б відкласти процес. Але якщо важливо, ми можемо продовжити і готові подавати клопотання", - звернувся Бека Басилая до колегії суддів.



Суддівська колегія вирішила продовжити слухання без підсудного, засідання триватиме до 17:00.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.

25 листопада лікар заявив, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі задовільний.

29 листопада відбувається судовий процес над Міхеілом Саакашвілі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді".

Біля будівлі, де відбувається суд над Саакашвілі, сталися сутички між поліцейськими та активістами.