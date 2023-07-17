Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає CBS News.

"Якщо Росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами", - сказав він.

США готові до будь-якого розвитку подій.

"Я думаю, що надалі це (вихід із "зернової угоди", - ред.) обійдеться Росії величезними дипломатичними витратами. Тож Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно працюємо над цим з українцями", - наголосив Салліван.

Цими вихідними останнє судно залишило порт Одеси в межах чинної "зернової угоди". Якщо Україна та РФ не домовляться про продовження ініціативи, її дію буде припинено опівночі.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.