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Серйозних наслідків я не очікую: ексголовний інженер Чорнобильської АЕС про можливий теракт окупантів на ЗАЕС

3 липня, 2023 понедiлок
13:12
Війна з Росією ЗАЕС

Микола Штейнберг, ексголовний інженер ЧАЕС, ексголова Держкомітету з ядерної безпеки, вважає, що злочинні дії ворога на ЗАЕС не спричинять ту катастрофу, яка пов'язана з підривом чи з розгоном ядерного реактора

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Ексголовний інженер Чорнобильської АЕС дав коментар щодо наслідків, які можуть статися у результаті небезпечних дій російських військ на ЗАЕС.

"Я переконаний, що за ситуацією стежать всі країни, не тільки сусіди України. Сучасна апаратура дозволяє уловлювати наймінімальніші відхилення від норми, всі будуть це знати та бачити. Серйозних викидів не буде, однак готуватися повинні всі. Зазначу, що я не очікую серйозних наслідків. Чуттєвішим може бути скид частини радіаційної активності по руслу Дніпра, але там також великих обсягів не буде", - сказав колишній заступник міністра палива та енергетики України.

Микола Штейнберг зауважив, що треба всім спостерігати за ситуацією на ЗАЕС та готуватися.

"Є дві принципові речі, які треба розуміти. Перша – обсяг викиду радіоактивних продуктів та які саме ці радіаційні продукти. З найбільш небезпечних продуктів під час роботи ядерного реактора - викид йоду, якого зараз на ЗАЕС нема, тому боятися не треба. Друге – реактори холодні, відповідно, і відходи холодні. Навіть, якщо будуть підриви окупантами станції, то радіус розльоту рахуватиметься кілометрами, а не десятками. Крім того, обставини не будуть швидко змінюватися, якби вони відбувалися при викиді гарячого газу радіоактивних продуктів. Буде час вивезти людей, якщо на те буде потреба, виявити зони ураження. Не треба нагнітати паніку. Безумовно, проблеми будуть, але це не та катастрофа, яка пов'язана з підривом чи з розгоном ядерного реактора", - підсумував Штейнберг.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

3 липня НАЕК "Енергоатом" проінформував, що у ставку-охолоджувачі ЗАЕС незначне зниження рівня води, але ситуація стабільна







 

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
злочини проти людства
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