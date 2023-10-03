Сфери впливу на держінституції, економіка, громадянське суспільство: уряд розробить єдиний план реформ до 2027 року

Про це йдеться у пресрелізі.

"Запускаємо роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Повідомляється, що в єдиний план реформ включать ініціативи партнерів та інші пропозиції. Він зачепить усі сфери, які мають вплив на державні інституції, економіку та співпрацю з громадянським суспільством.

"Від наших партнерів отримали низку документів із пропозиціями реформ – від 7 рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. Зі свого боку за ініціативи президента України Володимира Зеленського розроблено Концепт посилення стійкості демократії. Цей документ ми вже передали нашим союзникам. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документа", – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що план реформ до 2027 року, який розробляється урядом, буде відповідати основним принципам Української доктрини, яку презентував Президент України у своєму зверненні до парламенту. Він також підкреслив, що реформи будуть гарантом нашого успіху та стимулом для відновлення та розвитку країни.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року, адже чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

26 вересня очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що держави-члени можуть розпочати офіційні переговори з Україною вже в грудні.

Еспресо пояснює, які з необхідних реформ для вступу до ЄС проведені і на якій стадії виконання кожна з них.

Новопризначена посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова спрогнозувала терміни вступу України до Європейського Союзу: на її думку, 2023 рік - цілком реалістичний термін, якщо темп реформ підтримуватиметься.