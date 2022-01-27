Скандальний футболіст, якого женуть з "Барселони", остаточно визначився з майбутнім
Вінгер Усман Дембеле все ж вирішив покинути іспанську "Барселону" до закриття січневого трансферного вікна
Про це повідомляє Marca.
У "Барселоні" поставили Усману Дембеле чіткий ультиматум: француз повинен змінити команду цього місяця - інакше не потраплятиме в заявку на матчі, проте при цьому повинен постійно тренуватися з командою.
За інформацією джерела, француз розуміє, що не буде грати за "Барселону", якщо залишиться, тому він вже шукає для себе нову команду, в яку зможе перейти взимку.
Зараз сторони опрацьовують варіанти для продовження кар'єри півзахисника. Один із них – перехід у французький ПСЖ. "Барселона" ж працює над трансферами Альваро Морати та Адама Траоре.
У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.
24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.
- 17 січня повідомлялось, що в "Барселоні" не даватимуть ігрову практику Усману Дембеле, якщо він не підпише новий контракт з клубом.
- 20 січня "Барселона" виставила Дембеле на трансфер.
- 20 січня повідомлялось, що "Ман Юнайтед" може безкоштовно підписати Усмана Дембеле.
- Після цього французький півзахисник Усман Дембеле зробив відверту емоційну заяву стосовно своєї ситуації в "Барселоні".
- 25 січня стало відомо, що вінгер Усман Дембеле має намір завершити конфліктну ситуацію, яка виникла між ним та "Барселоною" через відмову продовжити контракт.
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