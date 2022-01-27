Скандальний футболіст, якого женуть з "Барселони", остаточно визначився з майбутнім

Про це повідомляє Marca.



У "Барселоні" поставили Усману Дембеле чіткий ультиматум: француз повинен змінити команду цього місяця - інакше не потраплятиме в заявку на матчі, проте при цьому повинен постійно тренуватися з командою.



За інформацією джерела, француз розуміє, що не буде грати за "Барселону", якщо залишиться, тому він вже шукає для себе нову команду, в яку зможе перейти взимку.



Зараз сторони опрацьовують варіанти для продовження кар'єри півзахисника. Один із них – перехід у французький ПСЖ. "Барселона" ж працює над трансферами Альваро Морати та Адама Траоре.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.



24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.

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