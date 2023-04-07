Про це пише New York Times.

Прогулянковий катер "Андромеда", який є центром німецького розслідування, пришвартувався в кам'яній гавані Крістіансо після того, як 5 вересня був орендований у північнонімецькому порту Росток і зупинився на ніч у Віку, менш відомому північнонімецькому порту, де немає камер спостереження і слабкий нагляд.

Місцевий працівник порту, який попросив не називати його ім'я через триваюче розслідування, розповів The Times, що запам'ятав цей візит: він неодноразово намагався заговорити з екіпажем, спочатку німецькою, потім англійською. Замість того, щоб спробувати відповісти будь-якою мовою, один чоловік просто передав йому плату за стоянку і відвернувся.

Зараз "Андромеда" стоїть у сухому доці з видом на Балтійське море, її деталі витягнуті слідчими. Три німецькі чиновники розповіли The Times, що слідчі знайшли на судні сліди вибухівки і виявили, що двоє членів екіпажу використовували фальшиві болгарські паспорти.