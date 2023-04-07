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Слідчі знайшли сліди вибухівки на судні, яке пов'язують з диверсією на "Північних потоках", - NYT

7 квітня, 2023 п'ятниця
17:50
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

На судні "Андромеда", яке пов’язують з вибухами на газопроводах "Північного потоку", німецькі слідчі виявили сліди вибухівки

Про це пише New York Times.

Прогулянковий катер "Андромеда", який є центром німецького розслідування, пришвартувався в кам'яній гавані Крістіансо після того, як 5 вересня був орендований у північнонімецькому порту Росток і зупинився на ніч у Віку, менш відомому північнонімецькому порту, де немає камер спостереження і слабкий нагляд.

Місцевий працівник порту, який попросив не називати його ім'я через триваюче розслідування, розповів The Times, що запам'ятав цей візит: він неодноразово намагався заговорити з екіпажем, спочатку німецькою, потім англійською. Замість того, щоб спробувати відповісти будь-якою мовою, один чоловік просто передав йому плату за стоянку і відвернувся.

Зараз "Андромеда" стоїть у сухому доці з видом на Балтійське море, її деталі витягнуті слідчими. Три німецькі чиновники розповіли The Times, що слідчі знайшли на судні сліди вибухівки і виявили, що двоє членів екіпажу використовували фальшиві болгарські паспорти.

  • У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 
  • Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.
  • 16 березня 2023 року стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах Nord Stream.
  • ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.
  • 25 березня німецькі журналісти повідомили, що за декілька днів до диверсій на газопроводах неподалік них перебували російські військові кораблі.
  • Вже згодом Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції, яка засуджує диверсії на "Північних потоках" та закликає до міжнародного розслідування підривів газопроводів.
  • Данське енергетичне агентство заявило, що об’єкт, який прилягав до газопроводу "Північний потік-2" являє собою порожній морський димовий буй.
Росія
Швеція
Німеччина
Північний потік
Північний потік-2
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