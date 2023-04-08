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Сьогодні Києво-Печерська лавра є територією найбільшого пам'яткоохоронного злочину у світі, - голова Всеукраїнської асоціації музеїв

8 квітня, 2023 субота
19:47
Суспільство Києво-Печерська лавра

Сергій Кролевець, голова Всеукраїнської асоціації музеїв, ексгендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, зазначив, що сума збитків, які завдав суб'єкт господарювання на території Києво-Печерського заповідника, буде сягати мільярдів гривень

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Нагадаю, що у 1991 році два об'єкти України увійшли до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: архітектурний комплекс пам'яток Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Трохи раніше у 1988 році рішенням уряду ще УРСР відновила діяльність УПЦ, яка почала приводити все до ладу, вести богослужіння, але це тривало рік-два. А потім почалися ті етапи господарювання, які завдали непоправної шкоди українському Ватикану. На сьогодні наново збудовано 21 об'єкт загальною площею понад 20 000 кв.м. Зазначу, що вся територія Києво-Печерської лаври, тобто всі приміщення включно з галереями ближніх та дальніх печер, обидві дзвіниці, всі корпуси, складають 58 000 кв. м. Передано було церкві у використання близько 30 000 кв.м. Тобто на сьогодні збудована за площею ще одна лавра ", - підкреслив ексгендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Сергій Кролевець додав, що власник цих новобудов невідомий, жоден з цих об'єктів не був зданий держкомісії.

"Крім того, знесені декілька пам'яток та будівель, кілька десятків будинків перебудовано, надбудовано та спотворено зовні. Це є пам'яткоохоронний злочин, по якому потрібно, щоб держава висунула звинувачення тим, хто це вчинив. Є статті карного кодексу. Якщо порахувати збитки, які були завдані державі, то сума буде сягати мільярдів гривень. Це місце злочину повинно бути зачищено від сторонніх людей, які можуть приховати сліди своїх злодіянь. Сьогодні це є територією найбільшого пам'яткоохоронного злочину в Україні, а може й у світі. Я не можу пригадати, де подібне та у якій країні таке було", - сказав Кролевець.

  • Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
  • Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • 31 березня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики.
Культура
Україна
УПЦ МП
архітектура
ЮНЕСКО
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