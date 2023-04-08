Про це він розказав в етері Еспресо.

"Нагадаю, що у 1991 році два об'єкти України увійшли до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: архітектурний комплекс пам'яток Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Трохи раніше у 1988 році рішенням уряду ще УРСР відновила діяльність УПЦ, яка почала приводити все до ладу, вести богослужіння, але це тривало рік-два. А потім почалися ті етапи господарювання, які завдали непоправної шкоди українському Ватикану. На сьогодні наново збудовано 21 об'єкт загальною площею понад 20 000 кв.м. Зазначу, що вся територія Києво-Печерської лаври, тобто всі приміщення включно з галереями ближніх та дальніх печер, обидві дзвіниці, всі корпуси, складають 58 000 кв. м. Передано було церкві у використання близько 30 000 кв.м. Тобто на сьогодні збудована за площею ще одна лавра ", - підкреслив ексгендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Сергій Кролевець додав, що власник цих новобудов невідомий, жоден з цих об'єктів не був зданий держкомісії.

"Крім того, знесені декілька пам'яток та будівель, кілька десятків будинків перебудовано, надбудовано та спотворено зовні. Це є пам'яткоохоронний злочин, по якому потрібно, щоб держава висунула звинувачення тим, хто це вчинив. Є статті карного кодексу. Якщо порахувати збитки, які були завдані державі, то сума буде сягати мільярдів гривень. Це місце злочину повинно бути зачищено від сторонніх людей, які можуть приховати сліди своїх злодіянь. Сьогодні це є територією найбільшого пам'яткоохоронного злочину в Україні, а може й у світі. Я не можу пригадати, де подібне та у якій країні таке було", - сказав Кролевець.