"Спроба дискредитувати і сприяти зниженню рейтингів опозиції": політологиня назвала підозру Порошенку елементом передвиборчої кампанії влади Зеленського
Політологиня Анна Білітвіна вважає, що існує певна залежність правоохоронних органів від Офісу президента, тому підозру п'ятому президенту Петру Порошенку не можна розглядати суто юридично
Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Тут потрібно не забувати, що у нас блокада Донбасу з'явилась не одразу. Десь у 2017 році. У 14-15 році багато державних підприємств України продовжували працювати, хоча знаходились на окупованих територіях, продовжували сплачувати податки саме в держбюджет України, як і частина приватних підприємств", - сказала політологиня.
За її словами, що тоді було зовсім інше законодавство, воно трансформувалось протягом восьми років.
"Поступово ми переходили від АТО до ООС, визнавали, що Росія - агресор. Потрібно брати до уваги саме законодавство того часу. У нас всі гучні справи починаються, але до логічного завершення не доходять. В нас один приклад за багато років - вирок Януковичу. А так більшість справ розвалюється в судах або затягується", - вважає Білітвіна.
На її думку, існує певна залежність правоохоронних органів від Офісу президента.
"Через монобільшість, через призначення. Це уже політичний вплив, а інше, у нас немає довіри до судів. Вирішення справ у судовій площині теж викликає певний сумнів. Вся ця справа виникла для піар-ефекту - звинуватити опозицію. Влада уже почала передвиборчу компанію. Ось цей момент, він грає на зниження рейтингів опозиції. Спроба дискредитувати і сприяти зниженню рейтингів", - підсумувала політологиня.
- Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
- СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. Таким чином, він не прийде на допит у ДБР.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився на допит в ДБР.
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