"Спроба дискредитувати і сприяти зниженню рейтингів опозиції": політологиня назвала підозру Порошенку елементом передвиборчої кампанії влади Зеленського

Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Тут потрібно не забувати, що у нас блокада Донбасу з'явилась не одразу. Десь у 2017 році. У 14-15 році багато державних підприємств України продовжували працювати, хоча знаходились на окупованих територіях, продовжували сплачувати податки саме в держбюджет України, як і частина приватних підприємств", - сказала політологиня.



За її словами, що тоді було зовсім інше законодавство, воно трансформувалось протягом восьми років.



"Поступово ми переходили від АТО до ООС, визнавали, що Росія - агресор. Потрібно брати до уваги саме законодавство того часу. У нас всі гучні справи починаються, але до логічного завершення не доходять. В нас один приклад за багато років - вирок Януковичу. А так більшість справ розвалюється в судах або затягується", - вважає Білітвіна.



На її думку, існує певна залежність правоохоронних органів від Офісу президента.



"Через монобільшість, через призначення. Це уже політичний вплив, а інше, у нас немає довіри до судів. Вирішення справ у судовій площині теж викликає певний сумнів. Вся ця справа виникла для піар-ефекту - звинуватити опозицію. Влада уже почала передвиборчу компанію. Ось цей момент, він грає на зниження рейтингів опозиції. Спроба дискредитувати і сприяти зниженню рейтингів", - підсумувала політологиня.

Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. Таким чином, він не прийде на допит у ДБР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.

США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.

ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.

П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився на допит в ДБР.