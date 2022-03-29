На заяву Сійярто відреагував речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.



"Категорично відкидаємо спроби Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів", - заявив Ніколенко. - Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія".



Ніколенко від імені МЗС України закликавмо керівництво Угорщини "залишити в минулому стрімке зближення з Росією".



У заяві йдеться про потребу усвідомлення очевидного факту: "без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині".



"Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи", - сказав Ніколенко.



У заяві висловлено надію на те, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України.



"Росія не має отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки", - сказав речник МЗС України.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що позиція його угорського колеги Віктора Орбана щодо війни РФ проти України дорого коштуватиме Угорщині.

Напередодні, реагуючи на заяву Сійярто щодо транзиту зброї та санкцій проти РФ у сфері енергетики, МЗС України висловило надію на те, що Угорщина перегляне позицію заради спільного миру.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради оголосив список країн, які підтримують Україну і окремо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на критику президента України Володимира Зеленського заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо санкцій проти російських енергоносіїв.