Спроба втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Київ відреагував на заяви Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини агресивно відреагував на участь опозиції в акції на підтримку України, звинувативши її у "домовленостях із Зеленським@
На заяву Сійярто відреагував речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.
"Категорично відкидаємо спроби Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів", - заявив Ніколенко. - Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія".
Ніколенко від імені МЗС України закликавмо керівництво Угорщини "залишити в минулому стрімке зближення з Росією".
У заяві йдеться про потребу усвідомлення очевидного факту: "без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині".
"Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи", - сказав Ніколенко.
У заяві висловлено надію на те, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України.
"Росія не має отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки", - сказав речник МЗС України.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що позиція його угорського колеги Віктора Орбана щодо війни РФ проти України дорого коштуватиме Угорщині.
- Напередодні, реагуючи на заяву Сійярто щодо транзиту зброї та санкцій проти РФ у сфері енергетики, МЗС України висловило надію на те, що Угорщина перегляне позицію заради спільного миру.
- Президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради оголосив список країн, які підтримують Україну і окремо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана
- Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на критику президента України Володимира Зеленського заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо санкцій проти російських енергоносіїв.
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