Про це повідомляє Міністерство фінансів США, - інформує Еспресо.TV.

У групу увійшли, окрім США, представники Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Великобританії та Європейської комісії.



"Співпраця уряду США з іноземними партнерами вже дала помітні успіхи, - йдеться у повідомленні. - Лише за останні три тижні інформація, надана правоохоронними органами США іноземним партнерам, сприяла арешту кількох суден, які контролюються фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції. Загальна вартість цих суден оцінюється в сотні мільйонів доларів".



"Наші санкції, торговельні обмеження та інші заходи вже завдали значних витрат Росії, її керівництву та тим, хто допустив неспровоковане вторгнення Путіна в Україну, – сказала міністр Єллен. - Ця багатостороння оперативна група ще більше підвищить ці витрати, активізуючи скоординовані зусилля щодо заморожування та конфіскації активів цих осіб у юрисдикціях по всьому світу та позбавлення безпечного притулку для їхніх неправомірних прибутків".



У повідомленні додали, що Казначейство США запустить програму винагород Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, яка пропонує винагороди за інформацію, що призведе до арешту, обмеження або конфіскації активів, пов’язаних з корупцією іноземного уряду, включаючи уряд Російської Федерації.

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