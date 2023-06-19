Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських видань.

За словами Стефанчука, Україна для членства в НАТО повинна продемонструвати певну відповідність стандартам НАТО і потенційний прогрес.

"Я думаю, це буде підставою для прийняття їхнього рішення. Дуже довго говорили про фінляндизацію України. Після прийняття Фінляндії до НАТО я готовий узяти шлях Фінляндії, ми готові до такої фінляндизації", - сказав спікер ВР.

Він нагадав, що 4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31-ою країною НАТО, і найближчим часом членом Альянсу стане Швеція.

"Ми хочемо стати 33-м членом НАТО і хочемо пройти цей шлях так, як його пройшла Фінляндія і Швеція", - наголосив Стефанчук.

Варто зазначити, що в прямому значенні під "фінляндизацією" розуміють часткове підкорення зовнішньої та внутрішньої політики країни іншій державі при номінальному збереженні її суверенітету. Цей термін з’явився у ранні роки Холодної війни та описував характер відносин між Фінляндією та СРСР, які склалися під тиском Радянського Союзу та з огляду на прагнення фінів залишитися незалежними. У даному ж контексті Стефанчук говорить про "фінляндизацію" в переносному значенні.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.