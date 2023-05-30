Про це інформує CNN з посиланням на генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

У вівторок, 30 травня, під час заходу в Осло глава НАТО запевнив, що підтримка України посилюється.

"Усі насторожені щодо ознак втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та партнерах, щодо нашої здатності підтримувати. Поки що ми цього не бачили", - сказав Столтенберг.

Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив, що все ще існує сильна міжпартійна підтримка серед союзників по НАТО як в Європі, так і в США.

Попри наявність різних голосів і думок щодо підтримки України, додав Столтенберг, залишається переважно політична воля підтримати нашу країну.

Що відомо про підтримку НАТО

4 квітня повідомлялося, що Столтенберг запропонував країнам НАТО надавати Україні по €500 млн на рік.

Того ж дня генеральний секретар на пресконференції за підсумками першого дня саміту в Брюсселі зазначив, що Україна стане членом НАТО - позиція Альянсу не змінилася.

5 квітня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав можливе членство України в НАТО неприйнятним. Він пообіцяв зробити все, аби Альянс не став стороною конфлікту з Росією.

6 квітня голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі ствердив, що нині не час для конкретики щодо вступу України до НАТО, пріоритетом є обороноздатність ЗСУ.

24 квітня литовський президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно знайти конкретні механізми, які б дозволили Україні швидко інтегруватися у простір НАТО.

27 квітня прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що на саміті НАТО у липні у Вільнюсі Україна очікує почути, коли зможе стати членом Альянсу.

9 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до НАТО підтримує кожна країна Альянсу, однак сьогодні важко назвати точні терміни.

10 травня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що сьогодні питання вступу України до НАТО не розглядається, як і раніше.

12 травня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться влітку у Вільнюсі, обговорюватимуть можливість членства України в Альянсі.