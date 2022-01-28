Суд відправив у СІЗО нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram.



"Підозрюваний на час слідства перебуватиме у слідчому ізоляторі без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.



Йому інкримінують три статті Кримінального Кодексу - "умисне вбивство", "дезертирство" та "викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів".

Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв п'ятьох військових і поранив ще стількох же. Як відомо, він сам здався правоохоронцям.

Оприлюднено імена військових, яких на території заводу Південмаш у Дніпропетровській області розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук.

Двоє військових, постраждалих внаслідок розстрілу, перебувають у вкрай тяжкому стані.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу. Також ДБР провела обшук у військовій частині, де служив Рябчук.

Рябчук під час засідання у Кіровському суді в місті Дніпро визнав свою провину.