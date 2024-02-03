Чому це зараз неприпустимо: ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов про можливу заміну головкома генерала Залужного

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"І тут я маю серйозне застереження щодо тих чуток, які зараз активно ширяться українським інформаційним простором про ймовірні ротації чи заміну генерала Залужного на іншого українського генерала на посаді головнокомандувача Збройних Сил України. Чому це зараз неприпустимо? Річ у тім, що левова частина військово-технічної підтримки від наших західних партнерів відбувається у тому числі й за рахунок прямих комунікацій між головкомом, його апаратом та нашим західними партнерами. Після зміни саме прізвища головкома може статися так, що ми втратимо певний проміжок часу на налагодження нових комунікаційних каналів та можливостей", - зауважив ексречник Генштабу ЗСУ.

На його думку, зараз, коли вирують активні бойові дії на різних ділянках фронту, і під час того моменту, коли йдеться про затвердження генерала Кирила Буданова, очільника військової розвідки нашої країни, по по факту ворог у найближчі місяць-два все ще буде намагатись трансформувати свою чисельну перевагу у територіальні здобутки, тобто продовжуватиме свої наступальні кампанії.

"Чи маємо ми створювати умови для зволікання щодо певних комунікаційних каналів і, відповідно, отримання більш гнучкої та оперативної реакції з боку наших західних партнерів? Відповідь на це питання, очевидно, - ні. Ми не можемо собі цього дозволити. Але знову ж таки є певні внутрішні політичні процеси всередині нашої країни, які можуть певною мірою серйозно впливати на ті чи інші рішення. І ці чутки, які зараз у всіх на слуху, активно обговорюються в українському сегменті інформаційного простору. Отже, комунікаційний варіант є надзвичайно ваговим чинником, який впливає на перебіг подій у тому числі й в рамках забезпечення поточних та середньострокових потреб українських Сил оборони", - резюмував Владислав Селезньов.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного